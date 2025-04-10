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الرياضة

روضة السركال تشارك في بطولة النرويج للشطرنج

روضة السركال تشارك في بطولة النرويج للشطرنج
10 ابريل 2025 12:00

 
دبي (وام)

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تشارك روضة السركال لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وأول أستاذة دولية في الإمارات ببطولة «نورواي تشيس»، - بطولة النرويج المفتوحة للشطرنج 2025، التي تجمع لاعبين ولاعبات من 31 دولة، وتُقام من 26 مايو إلى 1 يونيو المقبل وذلك بدعوة رسمية من منظمي البطولة.
وتشمل البطولة جولات مزدوجة 29 مايو و30 مايو، بينما تشارك روضة السركال في مجموعة الأساتذة الكبار من 9 جولات، وجوائزها 13 ألف يورو.
وتسلّمت روضة السركال «16 عاماً» الدعوة رسمياً، من كجيل مادلان، المدير التنفيذي وصاحب فكرة بطولة «نورواي تشيس»، خلال مؤتمر صحفي في فندق «سيفن سيز» في دبي.
حضر المؤتمر الدكتور منصور التميمي، مدير الشؤون الفنية في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، كما شاركت فيه عن بُعد، كونيرو هامبي البطلة العالمية السابقة في الشطرنج السريع.
وأكد كجيل مادلان أن البطولة تشكل فرصة ذهبية لصقل المهارات واكتساب الخبرة، من خلال منافسة النخبة، مقدماً التهنئة للاعبة روضة السركال على إنجازها التاريخي، بوصفها أول أستاذة دولية كبيرة للشطرنج في الإمارات، وأنهم يدرسون إمكانية تنظيم نسخة من بطولة «نورواي تشيس» في المنطقة، والعمل على بث البطولة مباشرة إلى الجمهور في الشرق الأوسط.
من جهتها عبّرت روضة السركال عن تطلعها للمشاركة في البطولة، التي تُعد من أقوى المنافسات وتسهم في صقل مهارات اللاعبين الصاعدين في العالم، وتمثل فرصة للقاء الأبطال الكبار في اللعبة مثل ماجنوس كارلسن وهيكارو ناكامورا، وغيرهما من أبطال العالم.

الإمارات
الشطرنج
روضة السركال
النرويج
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