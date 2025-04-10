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الرياضة

ليفربول يواجه يوكوهاما في الجولة الآسيوية

ليفربول يواجه يوكوهاما في الجولة الآسيوية
10 ابريل 2025 12:00

 
طوكيو (أ ف ب)

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أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يخوض أول مباراة له في اليابان في وقت لاحق من هذا العام، وستكون ودية استعدادية للموسم الجديد ضد يوكوهاما إف-مارينوس، ويبدأ ليفربول جولته الآسيوية في يوليو، والتي تأخذه أيضاً إلى هونج كونج.
وكان يوكوهاما الذي يشرف على تدريبه ستيف هولاند، مساعد المدرب السابق لمنتخب «الأسود الثلاثة» جاريث ساوثجيت، حلّ وصيفاً لمسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، عندما كان يدربه لاعب ليفربول السابق الدولي الأسترالي هاري كيويل.
يُذكر أن المدرب الحالي لتوتنهام الإنجليزي الأسترالي أنج بوستيكوجلو كان من بين المدربين السابقين ليوكوهاما مارينوس.
وتُقام المباراة في 30 يوليو على ملعب نيسان في يوكوهاما، الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، والذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم 2002.
ويلعب ليفربول مع ميلان الإيطالي في 26 يوليو في أول مباراة، تُقام على ملعب كاي تاك الجديد في هونج كونج، والذي يتسع لـ50 ألف متفرج.
وينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في 16 أغسطس.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
اليابان
هونج كونج
توتنهام
ميلان
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