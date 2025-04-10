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الرياضة

سان جيرمان عقدة أندية «البريميرليج» في «أبطال أوروبا»

سان جيرمان عقدة أندية «البريميرليج» في «أبطال أوروبا»
10 ابريل 2025 12:02

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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قلب باريس سان جيرمان تأخره أمام أستون فيلا إلى فوز 3-1 في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «حديقة الأمراء»، وأصبح «الباريسي» عقدة أندية الدوري الإنجليزي، حيث بات الفريق الرابع الذي يتغلب على 3 فرق من «البريميرليج» في الموسم نفسه بدوري الأبطال، بعد «بايرن ميونيخ في 2013-2014، وبرشلونة في 2018-2019، وريال مدريد في 2021-22»، وذلك بعد فوزه على مانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا هذا الموسم.
وكان سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمباراة، حيث توقع الكثيرون أن يصل أخيراً إلى النهائيات الأوروبية، بعد إقصائه ليفربول بالدور السابق، في عمر 24 عاماً، و93 يوماً، اختار سان جيرمان أصغر تشكيلة أساسية لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، منذ فوز أرسنال 3-0 على فياريال في 2008-2009 (24 عاماً و47 يوماً).
وجاءت المباراة من طرف واحد بشكل خاص في أول 25 دقيقة، وكان حارس مرمى فيلا، إميليانو مارتينيز، صاحب أكبر عدد من اللمسات «14» من زملائه في الفريق، وعلى عكس سير المباراة، فاجأ أستون فيلا باريس بالهدف الأول عن طريق مورجان روجرز، والذي شارك في 11 هدفاً «7 أهداف و4 تمريرات حاسمة» في آخر 14 مباراة بدأها مع أستون فيلا، وبعد دقائق قليلة، سجل ديزيريه دويه، هدف التعادل، ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً في آخر 12 مباراة خاضها في كل المسابقات.
وفي الشوط الثاني، وضع كفاراتسخيليا سان جيرمان في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني، ليصبح أول لاعب جورجي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 10 مشاركات في الأهداف بالمسابقة، وحسم نونو مينديز المباراة للباريسيين بتسجيله الهدف الثالث، بعد تمريرة من عثمان ديمبلي، وبهذه التمريرة يكون الفرنسي شارك في 27 هدفاً في 2025 وحده، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.
وصنع ديمبلي 9 فرص في هذه المباراة، وهو الرقم القياسي المسجل «منذ موسم 2003-2004» لسان جيرمان في دوري الأبطال، والأعلى للاعب إجمالاً منذ جوشوا كيميش مع بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان في أبريل 2021 «10»، وبلغت دقة تمريرات باريس 94.5% في هذه المباراة، وهي أعلى نسبة لهم على الإطلاق في مباراة واحدة في المسابقة، وخامس أعلى نسبة إجمالية، وثاني أعلى نسبة في مباراة في مرحلة خروج المغلوب «منذ 2003-2004».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
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