تتويج أبطال سباق الخيول العربية التاسع في الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

اختتم نادي ليوا الرياضي، منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة التاسع، والذي أُقيم في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط مشاركة واسعة من الملاك ومحبي سباقات الخيول، وسط حضور جماهيري لافت يعكس الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة التراثية.

وتضمّنت منافسات السباق شوطين، حيث شهد الشوط الأول، الذي امتدّ لمسافة 1700 متر، فوز الجواد «حيزوم» للمالك سيف محمد فن المحيربي بالمركز الأول، بعد أداء قوي ومنافسة محتدمة حتى خط النهاية، فيما حلّ «إس دبليو المهيب» للمالك محمد مبخوت المنصوري في المركز الثاني، وجاء «غازي» للمالك أحمد محمد فن المحيربي ثالثاً.

أما في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، فقد تألق الجواد «ميقات» للمالك أحمد محمد فن المحيربي، منتزعاً المركز الأول بجدارة، بينما جاء «سطام الوثبة» للمالك محمد مبخوت المنصوري ثانياً، وحلّ ثالثاً «شجاع بينونة» للمالك سيف بخيت المرر.

وأعرب سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، عن سعادته بنجاح السباق من حيث المشاركة والتنظيم، مؤكداً أن النادي يواصل التزامه بتعزيز حضور رياضات الفروسية في منطقة الظفرة، وتوفير منصات حقيقية للملاك والمربين لإبراز قدرات خيولهم.

وقال: «نحن فخورون بالمستوى المميز الذي شهدته الأشواط، سواء من حيث الجاهزية العالية للخيول أو الحماس الذي رافق كل جولة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بهذه الرياضة التراثية الأصيلة، ونحرص في نادي ليوا على أن تكون هذه السباقات فرصة لتبادل الخبرات بين الملاك، ودعم الموروث الوطني، إلى جانب تحفيز الجيل الجديد على التفاعل مع رياضة الخيل».

وأشار المزروعي إلى أن أجندة النادي لهذا الموسم تتضمن سباقاً عاشراً وأخيراً للخيول، سيتم تنظيمه قريباً، مشدداً على أهمية استمرار هذه الفعاليات في ظل الدعم المتواصل والتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين والجهات الداعمة.