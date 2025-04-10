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الرياضة

80 متسابقاً في بطولة العالم للموتوسيرف بالفجبرة

80 متسابقاً في بطولة العالم للموتوسيرف بالفجبرة
10 ابريل 2025 13:00

فيصل النقبي (الفجيرة)

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أكمل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية كافة استعداداته لاستضافة نخبة من أبطال العالم في رياضة «الموتوسيرف»، ضمن الجولة الثانية من البطولة العالمية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، بمشاركة 80 متسابقاً يمثلون 18 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها الكويت والإمارات.
وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بأن تم اكتمال جميع الترتيبات اللوجستية والفنية، وتم تجهيز مرافقه البحرية لاستقبال الفرق المشاركة، في ظل متابعة حثيثة لضمان نجاح البطولة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام حافلة بالإثارة والتحدي.
ويشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية في مختلف الفئات، حيث يتصدر الأميركي أنتوني سيوكور قائمة المشاركين في فئة الرجال المحترفين، إلى جانب التشيكي ياكوب كورمان، والروسي دانيال أندرييف، الذين يدخلون المنافسة بقوة لحصد اللقب.
وفي فئة السيدات، تعود البطلة التشيكية سارة زيبروفا – حاملة لقب النسخة الماضية – للدفاع عن لقبها، وسط منافسة قوية من السلوفاكية إليزبيتكا، أصغر المتسابقات سناً في البطولة.
أما في فئة «R»، فيبرز من المشاركين القبرصي مايك مامبليدين، والكويتي فارس رمضان، الذين يستعدان لمواجهة قوية أمام لوكاس شيندلار (التشيك)، وفابيو تانديا (إيطاليا)، والوافد الجديد آدم كولار (التشيك).
وفي فئة «الماسترز»، أعلنت الكورية داون كيم استعدادها للدفاع عن لقبها، في مواجهة البولندي أكاديوس الذي يطمح إلى اعتلاء منصة التتويج وانتزاع اللقب.
ويمثّل الإمارات في البطولة المتسابق عبدالله موسى البلوشي من فريق الفجيرة، حيث يسعى لتسجيل حضور قوي والمنافسة على المراكز الأولى، في مشاركته الثانية في بطولة العالم للموتوسيرف.

الموتوسيرف
نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
الفجيرة
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