فليك يطالب برشلونة بالمزيد من التحسن

برشلونة (د ب أ)



قال هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إن فريقه مازال يمكنه تحقيق مزيد من التحسن، وذلك رغم الفوز 4- صفر على بوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ووضع برشلونة قدماً نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي، قبل مباراة الإياب التي تقام الثلاثاء المقبل في ألمانيا، بفضل أهداف رافينيا و«ثنائية» روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال. وقال فليك، الذي قاد بايرن للتتويج باللقب في 2020، لشبكة «دي إيه زد إن»: «ارتكبنا الكثير من الأخطاء، هناك الكثير من الأشياء للعمل عليها».

وأضاف: «لا أريد مقارنة (بايرن 2020 مع برشلونة 2025)، هناك أجواء مذهلة في الفريق، لم أشاهد الفريق من قبل بهذا الأداء وهذه الجودة».

وتُوج برشلونة بلقب البطولة خمس مرات، ويسعى إلى التأهل للدور قبل النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة دور الثمانية التي تجمع بين إنتر ميلان وبايرن، علماً بأن الفريق الإيطالي فاز في مباراة الذهاب 2-1.

وقال فليك: «لدينا الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بجودة هائلة، ويؤمنون بأنفسهم، إنهم يتبنون أسلوب اللعب الذي نريده، ويجلبون الجماهير معهم».

ورأى نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، بعض الإيجابيات من المباراة.

ويتعين على كوفاتش أن يحفّز لاعبيه قبل زيارة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني (البوندسليجا) يوم السبت المقبل.

وقال كوفاتش: «بالتأكيد نستحق الخسارة، عاقبنا أنفسنا، أعتقد أن الهدف الأخير جاء من رمية تماس، هذا ليس جيداً، ودافعنا بشكل سيئ، يمكنك أن تخسر أمام فريق مثل هذا، لكن الأمر يتعلق بالطريقة التي تخسر بها».