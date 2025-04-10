الرزوقي يلتقي رئيس لجنة الرياضة بـ«الأولمبي الآسيوي» في بكين

علي معالي (أبوظبي)

عقد اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، اجتماعاً مع سونج لوزينج، رئيس لجنة الرياضة في المجلس الأولمبي الآسيوي، في مقر وزارة الرياضة بالعاصمة الصينية بكين، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الصيني ومنهم نائب رئيس الاتحاد، لبحث المزيد من التعاون والتطوير على مستوى العالم.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات، التي تجمع بين الاتحاد الآسيوي للكاراتيه ونظيره الصيني، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية لتنظيم بطولات كبرى في اللعبة على المستويين القاري والدولي في الصين.

كما ناقش اللقاء سُبُل تطوير رياضة الكاراتيه في القارة الآسيوية من خلال توسيع آفاق التعاون بين الاتحادات الوطنية ودعم استضافة الصين لعدد من الفعاليات الرياضية المهمة خلال الفترة المقبلة.

وعبّر اللواء الرزوقي عن سعادته بما أثمر عن اللقاء، وقال: «نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات مع شركائنا في آسيا، ويُعد التعاون مع الاتحاد الصيني ركيزة أساسية في تطوير هذه الرياضة، ونحن نثق بقدرة الصين على استضافة بطولات نوعية تُسهم في رفع مستوى التنافس وتنمية الكفاءات الآسيوية».