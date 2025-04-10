رافينيا يعادل رقم ميسي



معتز الشامي (أبوظبي)



عادل رافينيا الرقم القياسي الذي سجله ليونيل ميسي مع برشلونة في عدد الأهداف التي شارك بها في موسم بدوري أبطال أوروبا، حيث سحق برشلونة بوروسيا دورتموند 4-0، ليسيطر على مباراتهما في ربع النهائي، وسجل المهاجم البرازيلي هدفاً وقدم تمريرة حاسمة، ليصل إلى 19 مشاركة تهديفية «12 هدفاً و7 تمريرات حاسمة» في البطولة هذا الموسم، وهو نفس ما حققه ميسي في موسم 2011-2012.

وسجل رافينيا هدفه الأوروبي الثاني عشر هذا الموسم، ليمنح برشلونة تقدماً مستحقاً في الشوط الأول، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين بعد الاستراحة، وأضاف لامين يامال الهدف الرابع، ليضع الفريق الإسباني على الطريق الصحيح إلى نصف النهائي.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 29 هدفاً في 28 مباراة أمام بوروسيا دورتموند «فريقه السابق» في جميع المسابقات، أكثر بهدفين، مما سجله ضد أي نادٍ آخر في مسيرته، كما أصبح رافينيا أكثر لاعب برازيلي مساهمة في الأهداف في موسم من دوري أبطال أوروبا، خلف روبرتو فيرمينو الذي أسهم في 17 هدفاً موسم (2017-2018)، وكاكا الذي أسهم في 13 هدفاً موسم (2006-2007)، ويتصدر رافينيا ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 12 هدفاً ثم يأتي خلفه زميله في برشلونة ليفاندوفسكي 11 هدفاً.

ويسافر برشلونة إلى ألمانيا لخوض مباراة الإياب أمام دورتموند، يوم الثلاثاء المقبل، على «سيجنال إيدونا بارك»، وحقق مدرب برشلونة هانسي فليك فوزه الخامس والعشرين في دوري الأبطال في مباراته الـ29 فقط مع الفريق «تعادلين وخسر مباراتين»، وهو أسرع وقت يصل فيه أي مدرب إلى هذا العدد من الانتصارات في المسابقة.

ولم يخسر برشلونة أياً من مبارياته الـ23 في جميع المسابقات حتى الآن في عام 2025 «فاز 19 وتعادل 4»، وهي أفضل بداية بلا هزيمة في عام تقويمي في تاريخه، وتعرض دورتموند لأثقل هزيمة له على الإطلاق في مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الخسارة 4-0 أمام أياكس في مرحلة المجموعات 2021-22، وحقق برشلونة أكبر فوز له في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ فوزه على ليون 5-1 في دور الستة عشر موسم 2018-2019.