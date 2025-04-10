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الرياضة

ابن سليم: العالم العربي يلعب دوراً مهماً في روزنامة «الفورمولا-1»

ابن سليم: العالم العربي يلعب دوراً مهماً في روزنامة «الفورمولا-1»
10 ابريل 2025 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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أشاد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بالدور المهم، الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في استمرار تطوير بطولة العالم لـ«الفورمولا-1».
وقال محمد بن سليم في حديثه عن جولتي البحرين والسعودية: «إن السباقين والجولات التالية في قطر «نوفمبر» وأبوظبي «ديسمبر»، أحدثت تأثيراً كبيراً على بطولة (الفورمولا-1)».
وأضاف: «يلعب العالم العربي دوراً بالغ الأهمية في روزنامة (الفورمولا-1)، وأضافت سباقات الجائزة الكبرى في البحرين والسعودية وقطر وأبوظبي طابعاً خاصاً، وجاذبية مدهشة إلى هذه الرياضة العالمية، ومضت الآن 21 عاماً منذ دخول سباق جائزة البحرين الكبرى في منطقة الشرق الأوسط إلى روزنامة (الفورمولا-1)، ومهد نجاح هذا الحدث الطريق للدول المجاورة للحذو حذوه، والاستثمار في أعلى مستويات رياضة السيارات».
وقال: «خلال هذه الفترة، تطور تفاعل المنطقة مع (الفورمولا-1) بدءاً من استضافة السباقات، ومروراً إلى بناء قاعدة جماهيرية متحمسة، ووصولاً إلى تعزيز الشمولية في هذه الرياضة، وهو أمرٌ جوهري في استراتيجية الاتحاد الدولي للسيارات لنمو وتطوير رياضة السيارات».
وبعد 4 سنوات على انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، قال بن سليم: «السنوات الثلاث الأولى حافلة بالنجاحات، وأمضيت أكثر من 2000 ساعة من التشاور مع الأندية والأعضاء في تطوير بياني الانتخابي عام 2021، مما أسهم في صياغة رؤية وخطة عمل للمستقبل، وهي رؤية نواصل تنفيذها من خلال العمل الذي نقوم به، وكنت ومازلت، مكرساً جهودي لإعادة الأعضاء إلى قلب الاتحاد الدولي للسيارات ووضعه على المسار الصحيح».
وأضاف: «كنت فخوراً بالاحتفال بمرور أكثر من قرن على إنشاء الاتحاد الدولي للسيارات، والتقدم الذي أحرزه في العام الماضي، وكان شرفاً لي أن أكون على رأس هذه المناسبة الرائعة، وبالعمل معاً يمكننا ضمان نجاحنا لقرن آخر».

الإمارات
محمد بن سليم
الفورمولا
السعودية
قطر
البحرين
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