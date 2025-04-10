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الرياضة

منتخب الجودو يستعد لـ«الآسيوية» بـ50 ساعة تدريب

منتخب الجودو يستعد لـ«الآسيوية» بـ50 ساعة تدريب
10 ابريل 2025 17:00

أبوظبي (الاتحاد)

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خاض منتخب الجودو 50 ساعة من التدريبات، بجانب مباريات ودية مع منتخب وأندية اليابان، خلال المعسكر الخارجي في جامعة توكاي بالعاصمة طوكيو، ضمن الإعداد لبطولة آسيا التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك من 25 إلى 27 أبريل الحالي، وتشهد مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة، بعد انضمام منتخب اليابان بطل آسيا والعالم بوفد يضم 14 لاعباً ولاعبة.
وتضم القائمة 5 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والكويت، والعراق ولبنان، وتحدد 24 أبريل الحالي موعداً لقرعة تلك البطولة، فيما يختتم منتخبنا معسكره في طوكيو 22 أبريل، يغادر بعدها إلى بانكوك، بعد اكتمال العدد بانضمام المدرب المساعد رحيم كريم، بجانب المدرب العام فيكتور سيكتروف، وأخصائي العلاج الطبيعي، و10 لاعبين وهم نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن 52 كجم»، ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام.

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