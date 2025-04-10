سعيدة إسماعيل تقود طموح «تنس الإمارات»



دبي (الاتحاد)



أكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن مستقبل المرأة الإماراتية في رياضة التنس سيكون مشرقاً، وسط تطلعات كبيرة من المواهب الشابة، وأبرزهم سعيدة إسماعيل «14 عاماً» لاعبة منتخبنا، التي حققت العديد من البطولات المحلية وذات التصنيف الدولي، لتكون نواة مشروع استكشاف مواهب جديدة.

وأشارت سعيدة إسماعيل إلى أن طموحها يبدأ في المشاركة في بطولات دبي السوق الحرة، وبطولة مبادلة وبطولة الحبتور في المستقبل القريب، وتحقيق نتائج متميزة تقودها إلى رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في بطولات الشباب الدولية التي ينظمها اتحاد التنس بالتعاون مع الاتحاد الدولي سنوياً على أرض الدولة.

وأضافت أنها تطمح لتمثيل «تنس الإمارات» بأفضل صورة في المرحلة المقبلة، وقدمت الشكر لاتحاد التنس على دعم تطلعاتها، وتوفير فرصة ثمينة عبر خطة واضحة المعالم، من أجل تطوير إمكاناتها الفنية وتعزيز مسيرتها.

وحققت اللاعبة نتائج بارزة في بطولات الواعدين في سويسرا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وقيرغيزستان وقطر، إضافة إلى صعود منصة التتويج في عدد من البطولات الأخرى.