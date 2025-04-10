عبدالله النيادي يحتفظ برئاسة الاتحاد العربي للمواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمواي تاي، بالإجماع، إعادة انتخاب عبدالله سعيد النيادي، رئيساً للاتحاد للدورة الانتخابية 2024-2028، وذلك تقديراً لدوره الكبير في دعم مسيرة الإنجازات والنجاحات لرياضة المواي تاي العربية على الصعيدين القاري والعالمي.

وتمثل إعادة انتخاب النيادي لفترة انتخابية جديدة ضماناً حقيقياً لاستدامة تطورات اللعبة، وتؤكد مكانة النموذج المثالي للحقبة الإماراتية في قيادة المواي تاي لتجسيد الإنجازات والتفوق لأبطال العرب في المحافل الرياضية العالمية.

كما أقرت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمواي تاي في اجتماعها الأخير اعتماد كل من عبدالإله الإدريسي البوزيدي نائباً للرئيس من المغرب، ومصطفى جبار علك نائباً للرئيس من العراق، ومريم القبيسي نائباً للرئيس من الإمارات ممثلةً عن العنصر النسوي.

وشهد الاجتماع اعتماد التشكيل الجديد للجنة التنفيذية وتضم في عضويتها كلاً من محمد الزروق «ليبيا»، محمد إبراهيم «مصر»، شاكر الشروف «فلسطين»، أحمد الوزان «البحرين»، وإعادة تسمية طارق محمد المهيري أميناً عاماً للاتحاد العربي للمواي تاي، وموسى جبر، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي.

حضر الاجتماع الدكتور باسل الشاعر، ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، وسعد السفياني، مستشار الاتحاد العربي للمواي تاي.

من جانبه، توجَّه عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، بخالص الشكر والامتنان، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً وعرفاناً بدوره الريادي في دعم ورعاية مسيرة المواي تاي العربية التي تعاصر في ظل اهتمام وتوجيهات سموه أعلى مراتب النجاحات والتفوق، معرباً عن شكره وتقديره للاتحاد العربي للمواي تاي على تجديد الثقة بالإجماع لقيادة مسيرة اللعبة لفترة انتخابية جديدة، مؤكداً أن المواي تاي سجلت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وحققت نجاحات غير مسبوقة، أبرزها انضمامها إلى أجندة المسابقات الرسمية لدورة الألعاب الآسيوية للشباب، بجانب العديد من الخطط والمبادرات التي أسهمت بوصول اللعبة لمكانة متقدمة عالمياً.

وقال: «حريصون على مواصلة خطط التطوير ورعاية المواهب وتحقيق تطلعات الرياضيين والاتحادات الوطنية تحت مظلة الاتحاد العربي الذي يواصل العمل المشترك مع الاتحاد الدولي للمواي تاي والاتحاد الآسيوي، من أجل بلورة المزيد من الأهداف التي تخدم مسيرة المواي تاي العربي».