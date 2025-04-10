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الرياضة

المصري مصطفى محمد: طموحي الفوز بلقب المونديال!

المصري مصطفى محمد: طموحي الفوز بلقب المونديال!
10 ابريل 2025 14:45

زيوريخ (د ب أ)

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أكد المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، أنه لا يتوقف عن التفكير في تحقيق حلم الطفولة المتمثل في المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.
كما أثنى على محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش الذي انضم قبل عدة أشهر لمانشستر سيتي، معتبراً أنهما وجهة مشرفة لمنتخب «الفراعنة»، كذلك أشاد بمدرب المنتخب المصري حسام حسن.
ويسير منتخب مصر بخطى ثابتة نحو التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال روسيا 2018، حيث يتصدر «الفراعنة» ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، متفوقاً بخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو، بعد انقضاء ست جولات من التصفيات.
وقال مصطفى محمد في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «في مشاركتي الأولى بكأس العالم، آمل أن ألعب، وأسجل، وأن أفوز بالبطولة».
وأضاف: «لدينا كل الثقة في بلوغ المونديال، سنخوض مباراتنا المقبلة على أرضنا أمام إثيوبيا، ثم نغادر إلى بوركينا فاسو، وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا، كما هو الحال دائماً، كل ما نتحدث عنه هو أننا بحاجة إلى الذهاب إلى كأس العالم، نحن فقط بحاجة إلى الفوز وإسعاد الشعب المصري».
وقال: «في الواقع، المرة الأخيرة التي ذهبنا فيها إلى كأس العالم عام 2018، لم نقدم أداء جيداً، ولم نتأهل إلى النسخة الماضية عام 2022، وسنبذل 100% من جهدنا للتأهل إلى كأس العالم المقبلة».
وأكد مهاجم نانت: «أريد الوصول إلى النهائي، وأريد الفوز بكأس العالم، وأحياناً، تحتاج إلى الحظ، ستكون لحظة رائعة، وبالنسبة لي، ستكون مشاركتي الأولى في كأس العالم، آمل أن ألعب، وأسجل، وأن أفوز بالبطولة».

منتخب مصر
تصفيات كأس العالم
حسام حسن
كأس العالم
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