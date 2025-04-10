رقية المرزوقي ترفع حصاد الإمارات في «الخليجية الشاطئية» إلى 6 ميداليات

دبي (الاتحاد)

حصدت رقية المرزوقي عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى، الميدالية البرونزية بمنافسات سباق الميل في الألعاب الخليجية الشاطئية بمسقط، فيما حصدت مملكة البحرين الميداليتين الذهبية والفضية، وشارك كل من سعود الزعابي بمنافسات سباق الميل للرجال، وسالم البلوشي في مسابقة الوثب الثلاثي.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات عن طريق عبدالله ناصر الحمادي الذي حصد ذهبيتي الطيران الشراعي، إضافة إلى ذهبية منتخبنا الوطني للشراع ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي، وكذلك الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد، ثم برونزية سباق الميل في ألعاب القوى.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث لجدول الترتيب العام للدورة برصيد 6 ميداليات قبل يوم واحد من نهاية الحدث، فيما تصدرت سلطنة عُمان جدول الترتيب العام برصيد 23 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و11 فضية و4 برونزيات، واحتلت مملكة البحرين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية واحدة، و3 ميداليات برونزية، فيما جاءت دولة قطر في المركز الخامس بذهبية واحدة وأخرى فضية، والكويت سادساً بواقع فضية وخمس ميداليات برونزية.

وأعرب علي حسن غزوان عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات والحكام عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية عن طريق رقية المرزوقي في سباق الميل وقال: «90% من اللاعبين المشاركين في الدورة شاركوا في بطولة نائب رئيس الدولة لألعاب القوى قبل المشاركة في الدورة الخليجية الشاطئية بمسقط، واستعدوا بصورة طيبة لخوض غمار المسابقات والمنافسة على الميداليات وأضاف «لدينا كذلك مشاركة مهمة عقب انتهاء الدورة الخليجية الشاطئية، حيث سيتم خوض بطولة كأس رئيس الدولة، وهي مدرجة ضمن الأجندة ويتم الاستعداد لها، كما أننا سنخوض بطولة في الجزائر خلال الفترة المقبلة، وجميع اللاعبين قدموا مستويات متميزة وأدوا ما عليهم، ونطمح في حصد ميدالية إضافية ضمن منافسات الوثب العالي أو التتابع لأننا على ثقة كبيرة في جميع اللاعبين واللاعبات».

وفاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره البحريني بنتيجة (3-0)، ليواصل مشواره المتميز بالدورة، الذي افتتحه بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (4-1).

وخاض منتخبنا الوطني للسباحة منافسات السباحة الطويلة لمسافة 10 كم، ويضم منتخبنا 3 سباحين هم: علي القبيسي، وزايد الجابري، وحسين الصايغ.