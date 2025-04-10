فابريجاس مرشح لتدريب لايبزج



لايبزج (د ب أ)



ذكرت صحيفة «لايبزجر فولكس تسايتونج»، أن سيسك فابريجاس، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2010، مرشح لتدريب نادي لايبزج الألماني في الموسم المقبل. واستند التقرير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط فابريجاس بأوليفر مينتزلاف رئيس مجلس إدارة المجلس الإشرافي للايبزج.

ويتولى فابريجاس، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقبين في كأس أمم أوروبا، حاليا تدريب كومو الإيطالي.

وتولى زولت لوف تدريب لايبزج بشل مؤقت منذ إقالة ماركو روزه الشهر الماضي، لكن النادي يبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل.

وتتضمن قائمة المرشحين لتدريب لايبزج، أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس الإنجليزي وألكسندر بليسينج مدرب سانت باولي وروجير شميت، الذي لا يعمل حالياً.