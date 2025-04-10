استقبال عدائي لحارس أستون فيلا من جماهير سان جيرمان



باريس (أ ب)



لقي إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزي، استقبالاً عدائياً - كما كان متوقعاً - عند نزوله لأرض الملعب لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعندما خرج حارس منتخب الأرجنتين لإجراء عملية الإحماء قبل المباراة، التي استضافها ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس، بدأ المشجعون على الفور بالسخرية منه وإطلاق صافرات الاستهجان، كما تم سماع بعض الإهانات التي وجهت إليه، ولم يبد مارتينيز أي استجابة لهتافات الجماهير، حيث بدأ في عمليات الإطالة بهدوء.

وتولى مارتينيز حراسة مرمى المنتخب الأرجنتيني، حينما تغلب بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة، التي نظمتها قطر عام 2022، ولعب مارتينيز دورا في فوز الأرجنتين باللقب بعد براعته في ركلات الترجيح، قبل أن يثير الجدل ويجذب الأضواء إليه عقب اللقاء مباشرة.

والتقطت صور له وهو يسخر من كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، في غرفة ملابس منتخب الأرجنتين بعد المباراة.

لم يتوقف مارتينيز عند هذا الحد، وخلال موكب الحافلة المكشوفة بعد عودة منتخب «راقصو التانجو» للأرجنتين احتفالاً بالفوز، حمل مارتينيز دمية عليها وجه مبابي، حيث اعتبر المنتخب الفرنسي وجماهيره ذلك تصرفاً غير محترم، وحينما وصل للعاصمة الفرنسية باريس، ارتدى حارس أستون فيلا قبعة بدت وكأنها تحمل رسم ديك، وهو شعار منتخب فرنسا، إلى جانب الكؤوس التي فاز بها مع المنتخب الأرجنتيني.