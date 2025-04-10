المدربون الأكثر حصداً للنقاط في «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



تطارد أندية أرسنال، أستون فيلا، برشلونة، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، إنتر ميلان، وباريس سان جيرمان، لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، ويتنافس ريال مدريد على لقبه السادس عشر في كأس أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه على دورتموند في نهائي ويمبلي الموسم الماضي، بينما يسعى كارلو أنشيلوتي، المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إلى لقبه السادس.

ولكن من هو المدرب الذي حقق أفضل سجل نقاط في المباراة الواحدة منذ تغيير اسم البطولة إلى دوري أبطال أوروبا عام 1992؟، وحلل موقع «ترانسفير ماركت» بيانات المدربين الذين شاركوا في 25 مباراة على الأقل في البطولة لمعرفة الإجابة.

يعد برشلونة من بين المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، وتعزز آمال جماهير كتالونيا بفضل هانسي فليك صاحب الرقم القياسي في معدل النقاط في المباراة الواحدة، حيث حصد المدرب الألماني 74 نقطة من 28 مباراة في دوري أبطال أوروبا بمعدل 2.64 نقطة في المباراة الواحدة، وفاز بها مع بايرن ميونيخ عام 2020.

ودرب أفضل 3 مدربين حققوا أفضل معدل نقاط في المباراة الواحدة جميعاً بايرن ميونيخ، حيث جاء يوب هاينكس في المركز الثاني بـ 2.26 نقطة في المباراة الواحدة، وحل بيب جوارديولا ثالثاً بـ 2.06 نقطة في المباراة الواحدة.

وكان جوارديولا وزين الدين زيدان، صاحب المركز الخامس (2.02 نقطة في المباراة الواحدة)، هما الوحيدان اللذان فازا بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، بفارق لقبين خلف رقم أنشيلوتي القياسي البالغ 5 مرات، ويكمل فرانك ريكارد قائمة الخمسة الأوائل (المركز الرابع بـ 2.05 نقطة في المباراة الواحدة)، حيث فاز الهولندي باللقب مع برشلونة بعد فوزه على أرسنال في نهائي 2006.

وباستثناء فليك، فلم يتبقَّ سوى مدربين آخرين ضمن العشرة الأوائل في البطولة هذا الموسم، لويس إنريكي (المركز السادس 2.00 نقطة) وأنشيلوتي (المركز الثامن 1.97 نقطة)، وجاء في المركز السابع لويس فان خال بـ1.97 نقطة، وأكمل المراكز العشرة الأولى توماس توخيل بـ1.96 نقطة، ويوليان ناجلسمان 1.95 نقطة.

ويتواجد بعض المدربين البارزين ضمن قائمة العشرين الأوائل، حيث يحتل السير أليكس فيرجسون المركز الخامس عشر (1.88)، ويورجن كلوب المركز السادس عشر (1.85)، وجوزيه مورينيو المركز التاسع عشر (1.83).