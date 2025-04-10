الشرطة تصادر سيارة لاعب تشيلسي



لندن (د ب أ)



ذكرت تقارير أن الشرطة صادرت سيارة مويسيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، والتي تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني (640ر206 دولار)، وذلك بعد الاشتباه في قيادته لها من دون رخصة.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) نقلاً عن صحيفة «صن» البريطانية أنه تم توقيف اللاعب، الذي تعاقد معه تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، وهو في سيارته من طراز أودي بالقرب من مركز تدريبات تشيلسي في كوبهام بمقاطعة سري.

وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة سري: «تم إيقاف شخص في العشرينيات من عمره في كوبهام يوم الرابع من أبريل، وتبين أنه يقود من دون رخصة».

وأضاف: «تمت مصادرة السيارة، ولا زالت التحقيقات جارية».

وقد يواجه كايسيدو «23 عاماً» الغرامة أو محاكمة جنائية، إذا ثبت انتهاكه لقواعد القيادة البريطانية، ويتواجد اللاعب حالياً في بولندا مع زملائه للمشاركة في مباراة الفريق التي ستقام اليوم الخميس أمام ليجيا وارسو البولندي في دوري المؤتمر الأوروبي، ولم يعلق تشيلسي بعد على الواقعة.