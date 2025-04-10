ماتيوس ينصح مولر باللعب في هذا الدوري!



ميونيخ (د ب أ)



أوصى لوثار ماتيوس، نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم السابق، أسطورة النادي، توماس مولر بالتفكير في الانتقال إلى الولايات المتحدة.

ويستعد مولر «35 عاماً» للرحيل عن البايرن في يونيو المقبل، بعد أن قرر النادي عدم تمديد عقده بعد قرابة 25 عاماً أمضاها مع الفريق.

وقال ماتيوس: «لست في موقع لإسداء النصح له، لكن توماس مولر لديه العديد من الخيارات، خاصة في الخارج، أتخيله جيداً في الدوري الأميركي لكرة القدم، فقد مررت بهذه التجربة بنفسي»، وأضاف: «ستكون خطوة رائعة بالنسبة له».

وبعد مسيرة حافلة في أوروبا مع أندية مثل بايرن ميونيخ وإنتر ميلان، كانت محطة ماتيوس الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث لعب مع فريق نيويورك ريد بولز الأميركي موسم 2000 -2001، والذي كان يعرف آنذاك بمترو ستارز (نجوم المترو).

أوضح ماتيوس «أرى أن هناك فريقين مناسبين له في الولايات المتحدة هما نيويورك ريد بولز، حيث يوجد بالفعل على الساحل الشرقي، وستكون مدة الرحلات إلى ميونيخ أقصر. أو أراه في نادي لوس أنجلوس إف سي، الشريك لبايرن ميونيخ».

وأطلق البايرن ولوس أنجلوس مشروعاً مشتركاً عام 2023 لتطوير المواهب الكروية الشابة.

وأكد ماتيوس أيضاً أن انتقال اللاعب الدولي الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى بايرن ميونيخ يبدو وارداً، على الرغم من ارتفاع قيمة الصفقة.

وأوضح ماتيوس: «أولي هونيس (الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ) يرغب في ضم اللاعب، وهو يحقق أمنياته في البايرن، علاوة على ذلك، فهو على تواصل مع عائلة فيرتز منذ فترة، وهذا ليس سراً».

وأعرب هونيس أكثر من مرة رغبته في ضم فيرتز إلى بايرن، علماً بأن اللاعب يرتبط بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2027، وتتجاوز قيمته السوقية 100 مليون يورو (111 مليون دولار).