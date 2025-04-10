كانتونا يتهم جيم راتكليف بتدمير مانشستر يونايتد



لندن (أ ف ب)



اتهم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم السابق الفرنسي إريك كانتونا الخميس مالك «الشياطين الحمر» الملياردير البريطاني جيم راتكليف بتدمير النادي منذ توليه المسؤولية في فبراير 2024.

وعلى هامش فعالية نظمها أف سي يونايتد، وهو ناد للهواة أسسه مشجعو مانشستر يونايتد، انتقد كانتونا (58 عاماً) بشدة التوجه الرياضي لفريقه السابق، الذي يتولى إدارته راتكليف منذ توليه السيطرة على 25 في المئة من أسهم النادي في عام 2024.

واعتمد راتكليف الذي يترأس شركة إينيوس سياسة تقشفية في إدارة نادي مدينة مانشستر، كما قام بزيادة أسعار التذاكر في ملعب «أولد ترافورد» بشكل ملحوظ، وبتسريح 450 موظفاً في محاولة لتمويل ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج.

وقرر البريطاني البالغ 72 عاماً أيضاً إقالة المدرب الهولندي إريك تن هاج خلال الموسم، واستبداله بالبرتغالي روبين أموريم من دون حدوث أي تقدم في النتائج.

تأسف كانتونا الذي ارتدى قميص يونايتد بين عامي 1992 و1997 وبات معشوق جماهيره للحالة التي وصل إليها النادي، قائلاً «منذ وصول راتكليف، أصبح الملاك الجدد يريدون تدمير كل شيء ولا يحترمون أحداً».

وأضاف «مانشستر يونايتد عائلة كبيرة، ولكن منذ انضمام راتكليف، أصبح الوضع مختلفاً تماماً، لم يعد راتكليف يرغب في أن يكون الأسكتلندي أليكس فيرجسون سفيراً له».

كشف كانتونا الذي امتهن مهنة التمثيل أنه عرض على راتكليف مساعدة في إعادة بناء نادٍ لم يفز بالدوري الممتاز منذ الموسم الأخير لفيرجسون في قيادة الفريق عام 2013 «سأصور بعض الأفلام حتى نهاية أكتوبر من هذا العام، لكنني قلت لهم: يمكنني أن أضع هذا جانباً وأركز على مساعدتكم في إعادة بناء شيء ما، لكنهم لم يكترثوا للأمر».

وأردف «أشعر بالحزن لرؤية يونايتد في هذا الوضع، لقد قرروا شيئاً آخر، لديهم استراتيجية أخرى، ومشروع آخر، أكره هذا النوع من القرارات».

كما أعرب كانتونا الذي توّج مع يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وبالكأس مرتين والدرع الخيرية 3 مرات عن أسفه بشأن التغيير المرتقب في الملعب، والذي يعتقد أنه سيغيّر روح النادي.

واختتم أسطورة «الشياطين الحمر» حديثه قائلاً «لا أعتقد أن يونايتد قادر على اللعب في أي ملعب آخر غير أولد ترافورد».

ويعاني يونايتد من تردي نتائجه هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، متأخراً بفارق 35 نقطة عن ليفربول المتصدر، حيث يتوجه لعدم المشاركة في أي مسابقة قارية الموسم المقبل، لا يزال بإمكانه أن يأمل في ضمان التأهل الأوروبي إذا فاز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».