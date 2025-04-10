حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، منتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تقام في دولة قطر2025، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وثمن معاليه جهود جميع من عمل إلى إعداد «أبيض الناشئين» بالصورة التي مكنّته من تحقيق أهدافه في بطولة كأس آسيا التي تقام حالياً في المملكة العربية السعودية، شاكراً الأندية على تعاونها.

وعبّر معالي رئيس الاتحاد عن سعادته بولادة جيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين سيكونون من الركائز الأساسية للمنتخبات الوطنية، متمنيا لأبيض الناشئين التوفيق في الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «اتحاد الإمارات لكرة القدم سيُوفر أفضل الظروف لمنتخب الناشئين من أجل الاستعداد الملائم لكأس العالم. سنعمل على إعداد المنتخب بطريقة تُمكنه من مواجهة التحديات في المونديال، وتعينه على أداء دوره بصورة جيدة».