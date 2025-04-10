الخميس 10 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين

حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين
10 ابريل 2025 22:44

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبيض الناشئين» إلى نهائيات «مونديال 2025»
«أبيض الناشئين».. اختبار مصيري أمام فيتنام لحسم بطاقة المونديال

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، منتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تقام في دولة قطر2025، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين.
وثمن معاليه جهود جميع من عمل إلى إعداد «أبيض الناشئين» بالصورة التي مكنّته من تحقيق أهدافه في بطولة كأس آسيا التي تقام حالياً في المملكة العربية السعودية، شاكراً الأندية على تعاونها.
وعبّر معالي رئيس الاتحاد عن سعادته بولادة جيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين سيكونون من الركائز الأساسية للمنتخبات الوطنية، متمنيا لأبيض الناشئين التوفيق في الدور ربع النهائي للبطولة.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «اتحاد الإمارات لكرة القدم سيُوفر أفضل الظروف لمنتخب الناشئين من أجل الاستعداد الملائم لكأس العالم. سنعمل على إعداد المنتخب بطريقة تُمكنه من مواجهة التحديات في المونديال، وتعينه على أداء دوره بصورة جيدة».

منتخب الناشئين
أبيض الناشئين
كأس آسيا للناشئين
كأس العالم للناشئين
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف منصور إبراهيم ناصر العلوي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف منصور إبراهيم ناصر العلوي
اليوم 20:22
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
معرض يتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات
اليوم 23:26
مطار رونالد ريجان في واشنطن
الترفيه
تصادم بين طائرتين على المدرج
اليوم 23:06
حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين
الرياضة
حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين
اليوم 22:44
سفينة محملة بالحاويات تصل إلى ميناء في ولاية نيوجيرسي الأميركية
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريحات حول الرسوم الجمركية
اليوم 22:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©