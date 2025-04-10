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الرياضة

بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف تنطلق غداً

بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف تنطلق غداً
11 ابريل 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تُنظِّم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية النسخة السابعة من بطولتها الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، غداً بمقرها في أبوظبي، وفق نظام الشطرنج السويسري، من خلال سبع جولات من المنافسات السريعة.
تجمع البطولة بين التركيز الذهني والمهارة التكتيكية، وتبلغ إجمالي جوائزها 40000 درهم، إضافة إلى جوائز الكؤوس والميداليات الموزَّعة على فئات البطولة، وهي السيدات، والناشئات، والناشئين، وأصحاب الهمم.
وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبرعاية شركائها؛ إي آند، ومستشفى جلوبال كير، ومياه العين.
وأكَّد طلال مصطفى الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أهمية هذه البطولة السنوية في تعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف المواهب ورعايتها، موضِّحاً أنَّ هناك إقبالاً كبيراً للمشاركة في البطولة التي تعمل على تعزيز قيم الوحدة والتلاحم المجتمعي التي يجسِّدها عام المجتمع.
وأضاف: «تُعَدُّ البطولة شهادة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأكاديمية منذ سبع سنوات لترسيخ ثقافة الشطرنج الشاملة والداعمة في الإمارات».

بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج
بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف
الشيخة فاطمة
فاطمة بنت هزاع بن زايد
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