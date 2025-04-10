كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز تستقطب 204 خيول

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الـ5 نجوم، بعد أن أكملت اللجنة المختصة إجراءات الفحص البيطري، وخضع لها 204 خيول، من المنتظر مشاركتها بصحبة فرسانها، ابتداءً من اليوم في 13 منافسة دولية، منها 6 من فئة الخمس نجوم، و7 منافسات دولية، تتزامن مع الحدث الرئيس من فئة النجمتين، وتقام على مدى 3 أيام بنادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتمثل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز قدراً كبيراً من الأهمية لعموم فرسان القفز حول العالم والأداء ضمن فرسان النخبة في منافسات عالية المستوى الفني، سعياً للتأهل ونيل استحقاق المشاركة في البطولات العالمية، وكانت منصة لانطلاقة عدد كبير نحو التأهل، وتأتي البطولة في نسختها الـ14، محطة مهمة لتحقيق حلم التأهل إلى مونديال ألعاب الفروسية العالمية في مدينة آخن ألمانيا 2026، هذا إلى جانب تسجيل المزيد من نقاط تصنيف لونجين بقوائم الاتحاد الدولي للفروسية، والظفر بنصيب من جوائزها القيّمة، والتي تتخطى مليوني درهم، كما فتحت الطريق أمام «فرسان الإمارات» للمشاركة على مستوى الفرق في البطولات العالمية، منذ انطلاقتها الأولى عام 2010، وعلى المستوى الفردي ما زالت الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، تحمل لواء شرف الفوز بكأس البطولة الغالية مع الفرس «بينوتس دو بيفيور» عام 2015.

وتقام 4 منافسات اليوم، بداية من فئة النجمتين، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز الـ130 سم، تنطلق في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ويقوم نادي أبوظبي للفروسية برعايتها بجوائز 4800 يورو، وتليها المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى من فئة النجمتين، وتأتي بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم، وبرعاية «أيه ام إي أيه»، وجوائزها 7200 يورو.

وأولى منافسات البطولة الدولية من فئة الخمس نجوم، تنطلق في الساعة الرابعة عصراً، بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم، ويرعاها نادي أبوظبي للفروسية بجوائز 28.200 يورو، وفي الساعة السابعة مساء المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى من فئة الخمس نجوم، وتأتي بمواصفات الجولة الواحدة، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 150 سم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وجائزتها 75000 يورو.

وعن أهداف وطموحات «فرسان الإمارات» في البطولة، أكد عبدالله المري، فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في أبوظبي، مناسبة تنافسية تحمل في طياتها الكثير من العوامل المحفزة لـ «فرسان الإمارات»، خاصة أنها تشهد مشاركة نخبة الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم.

وأوضح المري أن «فرسان الإمارات» يملكون المهارات والقدرات التنافسية التي تؤهلهم لإظهار أفضل ما يملكون، بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة من خلال المشاركة في البطولات القارية والدولية.

وأضاف أن البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوبهم، وقيمة كبيرة، وتشهد منافسات قوية أمام تحديات كبيرة لن تحول أمام طموحاتهم في الوصول إلى أفضل النتائج لعكس الصورة المشرفة عن رياضة قفز الحواجز في الإمارات.