«النواخذة» ينشد «الوصافة» في دوري «الأولى»

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

يسعى دبا، صاحب المركز الثالث، إلى انتزاع وصافة «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، عندما يستقبل مساء اليوم ضيفه مصفوت، في افتتاح «الجولة 23»، التي تشهد أيضاً مباراتي الجزيرة الحمراء مع الإمارات، والحمرية مع يونايتد، على أن تُختتم الجولة غداً بثلاث مواجهات تجمع جلف يونايتد مع الظفرة «المتصدر»، وحتا مع جلف إف سي، والذيد مع العربي «الرابع».

وتبدو الفرصة مواتية أمام دبا، صاحب الـ37 نقطة، لتجاوز الفجيرة «الثاني» برصيد 38 نقطة، والغائب عن هذه الجولة بداعي الراحة، ويخوض «النواخذة» اللقاء بمعنويات عالية، بعد الفوز الثمين خارج ملعبه على الإمارات 2-1 في الجولة الماضية، علماً بأنه سبق له الفوز على مصفوت 2-0 في الدور الأول.

من جانبه، يخوض يونايتد، «الخامس» برصيد 36 نقطة، اختباراً صعباً أمام مضيفه الحمرية «الحادي عشر» برصيد 16 نقطة، واقتنص الحمرية نقطة ثمينة من ملعب الظفرة «المتصدر» بالتعادل السلبي في الجولة الماضية، فيما حقق يونايتد فوزاً كبيراً على الجزيرة الحمراء 5-0.

ويحتضن استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة مواجهة «الديربي» بين الجزيرة الحمراء «العاشر» برصيد 17 نقطة، وجاره الإمارات «السابع» بـ30 نقطة. ويرفع الفريقان شعار التعويض، بعد خسارة الجزيرة الحمراء بخماسية أمام يونايتد، و«الصقور» 1-2 أمام دبا.

ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم صراعاً محتدماً، بعد أن تجاوزت سبعة فرق حاجز الـ30 نقطة بنهاية الجولة الماضية، في ظل تمسك الظفرة بالصدارة بـ44 نقطة، يليه الفجيرة «38 نقطة»، ثم دبا «37 نقطة»، والعربي رابعاً «36 نقطة»، بفارق المواجهات المباشرة عن يونايتد، الخامس، فيما يأتي حتا سادساً بـ31 نقطة، ثم الإمارات سابعاً بـ30 نقطة.