شباب الأهلي يتطلع إلى «تعزيز الصدارة» أمام كلباء

مراد المصري (أبوظبي)

ترفع الفرق الستة شعار التعويض، والبحث عن الفوز في المباريات الثلاث المقررة اليوم في بداية «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.

وتتركز الأنظار على شباب الأهلي الذي يتطلع إلى قطع خطوة جديدة نحو استعادة اللقب، وتعزيز موقعه في الصدارة، إلا أنه يتوجب عليه القيام برحلة صعبة للقاء كلباء.

وبعدما أهدر «الفرسان» نقطتين، بالتعادل مع العين في الجولة الماضية، وخسر «النمور» أمام العروبة، يدخل الفريقان اللقاء بطموح البحث عن جمع النقاط التي ستكون ثمينة في الجولات المتبقية من البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما يجعل شباب الأهلي يرفع درجة التأهب والتركيز في مواجهة منافس قادر على تحقيق المفاجآت.

ويلتقي عجمان والجزيرة على استاد راشد بن سعيد، في مباراة يتطلع فيها «البركان» للعودة إلى «درب الانتصارات»، بعد تعادله مع البطائح في الجولة الماضية، فيما يأمل «فخر أبوظبي» في مصالحة جماهيره واستعادة الثقة، عقب الخسارة القاسية أمام الوصل بـ «خماسية» في الجولة الماضية.

وحقق الجزيرة الفوز على عجمان بـ «رباعية» في الدور الأول، إلا أن العديد من المعطيات تغيرت منذ ذلك الوقت، ويدخل الفريقان المباراة بطموح انتزاع الفوز، مع سعي الجزيرة للعودة إلى صراع «المربع الذهبي»، وعجمان للتقدم أكثر مع امتلاكه 26 نقطة في المركز التاسع.

ويستضيف بني ياس على ملعبه دبا الحصن، مع محاولات كل فريق لحصد الفوز، ما بين «السماوي» الطامح إلى تحسين موقعه على سلم الترتيب، بعدما جمع 22 نقطة وضعته في المركز العاشر، عقب بداية متعثرة للموسم، ودبا الحصن الذي يصارع للخروج من مناطق الهبوط، حيث يملك 13 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق 7 نقاط عن البطائح صاحب المركز الثاني عشر. وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز دبا الحصن بهدف، إلا أن بني ياس يمر بفترة إيجابية، وحقق الفوز مرتين في آخر أربع مباريات.

وتستكمل الجولة غداً بمباريات العين والعروبة، وخورفكان والبطائح، والوصل والوحدة، فيما تأجلت مباراة النصر والشارقة، لدعم «الملك» في مشاركته في «دوري أبطال آسيا 2».