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الرياضة

الاتحاد السعودي يخسر بنزيمة

الاتحاد السعودي يخسر بنزيمة
11 ابريل 2025 10:06

 
الرياض (أ ف ب)

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أحكم الاتحاد الذي خسر جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه العروبة 2-0، ضمن المرحلة السابعة والعشرين، سجل الإسباني أوناي هيرنانديز وعبدالرحمن العبود هدفي الاتحاد.
ورفع الاتحاد الذي حقق فوزه العشرين هذا الموسم رصيده إلى 65 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن الهلال حامل اللقب الذي يحلّ ضيفاً على الاتفاق الجمعة، في المقابل تجمد رصيد العروبة الذي مُني بخسارته الـ17 هذا الموسم عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.
وتعرض الفرنسي بنزيمة لإصابة في ركبته قبل أن يستبدله مواطنه المدرب لوران بلان باللاعب حامد الغامدي في الدقيقة 84، ونجح دفاع العروبة في التصدي لهجمات الاتحاد، ومنعه من تسجيل الهدف الأول، حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من فرصة خلال مجريات الشوط الأول.
وتمكن هيرنانديد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسجيل هدف التقدم للاتحاد، بعد تمريرة من البرازيلي فابينيو تفاريس، قابلها الإسباني تصويبة قوية سكنت الشباك، وضاعف الاتحاد النتيجة عبر عبدالرحمن العبود بتسديدة داخل الشباك بعد تمريرة الفرنسي موسى ديابي (88).

الدوري السعودي
اتحاد جدة
العروبة
الهلال السعودي
كريم بنزيمة
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