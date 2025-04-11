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الرياضة

الاتحاد «الأفضل» في «حوار الكبار» بالدوري السعودي

الاتحاد «الأفضل» في «حوار الكبار» بالدوري السعودي
11 ابريل 2025 11:43

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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شهدت مباريات الكبار في الدوري السعودي تفوقاً نسبيا للاتحاد، الذي يتصدر المواجهات المباشرة أمام النصر والهلال، والأهلي، وحصد 10 من أصل 15 نقطة، بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله مرة وخسارته لمثلها، وسجل 10 أهداف واستقبل 7 أهداف، وجاء النصر في المركز الثاني، بعد أن خاض 5 مباريات أيضاً، حقق خلالها انتصارين وتعادل مرتين وخسر مرة، ليجمع 8 نقاط، وأحرز 9 أهداف واستقبل 7 أهداف.
ولعب الهلال 6 مباريات أمام كبار الدوري، فاز في مباراتين وتعادل مرة، وتلقى 3 هزائم، محققاً 7 نقاط، رغم تسجيله 10 أهداف، إلا أن دفاعه استقبل 13 هدفاً، ما أثر على نتائجه، وحل الأهلي في المرتبة الأخيرة ضمن مواجهات الكبار، حيث خاض 6 مباريات أيضاً، فاز في واحدة وتعادل مرتين وخسر 3 مرات، وحصد 5 نقاط، وسجل 9 أهداف مقابل 11 هدفاً هزت شباكه.
وتعكس الإحصائيات توازناً نسبياً في المواجهات المباشرة بين الفرق الكبرى، مع أفضلية واضحة للاتحاد في حصد النقاط، وتراجع نسبي للهلال والأهلي، رغم غزارة الأهداف في بعض اللقاءات.

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