صلاح يجدد عقده مع ليفربول لموسمين

لندن (أ ف ب)



جدد النجم المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027، بحسب ما أعلن النادي الشمالي العريق، وكان عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاماً، ينتهي في ختام الموسم الحالي.

قال صلاح للموقع الرسمي لنادي ليفربول «بالطبع أنا متحمس للغاية، لدينا فريق رائع الآن، قبل ذلك، كان لدينا فريق رائع أيضاً، لكني وقّعت لأني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم».

وأضاف «إنه لأمر رائع، لقد قضيت أفضل سنواتي هنا، لعبت ثمانية أعوام، وآمل أن تكون عشرة، أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم، لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي».

وتابع «أود أن أقول للجماهير، إنني سعيد جداً لوجودي هنا، وقّعت هنا لأني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معاً، استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل».

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، وقد سجل مع «الريدز» 243 هدفاً في 394 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.

وتوج صلاح مع ليفربول بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا وأسهم في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري الإنجليزي لمدة 30 عاما عندما ظفر به عام 2020، محققا ثمانية ألقاب إجمالاً خلال فترة وجوده في «ميرسيسايد».