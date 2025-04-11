خيول ياس تخطف الأضواء في ختام سباقات العين

عصام السيد (العين)

خطفت خيول ياس للسباقات، الأضواء في السباق الختامي لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، الذي أسدل الستار على موسم سباقاته، والذي تألف من 9 سباقات، بمشاركة 134 خيلاً عربية أصيلة، فيما بلغت قيمة إجمالي الجوائز المالية 570 ألف درهم.

ولمع بريق المهرة «روفان أي دبليو» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، وكانت نجمة الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، مسجلة 2:07:52 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس للسباقات عبر «نبراس» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، الذي سطر فوزاً بارزاً في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، لخيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف صفر إلى 70، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:36:75 دقيقة.

وحلق «آر أكس بيرن» لمالكه لوكال كرييتر ريسنج، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوسا، بجائزة الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب كأس العين «قوائم» للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم، مسجلاً 2:17:59 دقيقة.

وبرهن «إتش كي أسد» لحمد عبد الرحمن كايد، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، عن جدارته في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، مسجلاً 2:09:03 دقيقة.

وخطف «أف محير» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل، وقيادة ألكساندر دا سيلفا نجومية الشوط الرابع لمسافة 1800 متر لخيول التكافؤ تصنيف صفر إلى 90، في عمر أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، مسجلاً 2:04:54 دقيقة.

وتفوقت المهرة «ميثاء» لخالد سعيد السيد، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سام هتشكوت على الذكور في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم، مسجلة 1:51:63 دقيقة.

ومنح المهر «آر بيبليند ديت» الثلاثية للمدرب مصبح المهيري، والثنائية للمالك خالد سعيد السيد، والفارس سلفستر دي سوسا في الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم.

وحصد «واجب» لمحمد سالم النعيمي، بإشراف أحمد النيادي، وقيادة خالد البلوشي، جائزة الشوط السابع لمسافة 1600 متر المخصّص لخيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف صفر إلى 80، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، مسجلاً 1:50:76 دقيقة.

وكان «آر بي موني ميكر» لطاهر سعود الخليلي، بإشراف حمد المرر، وقيادة ريشارد مولن «ثنائية» مسك الختام في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية عمر أربع سنوات، فما فوق على لقب العين سبرنت «هيبة» البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم، وسجل البطل.