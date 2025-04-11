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الرياضة

«الإمارات للدرّاجات» يتصدر التصنيف العام في «بتزوليا باسك كونتري»

«الإمارات للدرّاجات» يتصدر التصنيف العام في «بتزوليا باسك كونتري»
11 ابريل 2025 15:00

 
مدريد (وام)

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أحرز البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق الإمارات «إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية، المركز الأول، في المرحلة الرابعة وصدارة التصنيف العام، في سباق إيتزوليا باسك كونتري، فيما جاء ثانياً زميله بالفريق ايزاك ديل تورو.
وبتفوقه في الصعود السابع والأخير المصنّف مرحلة قاسية، انفرد جواو ألميدا بالصدارة متجاوزاً منافسيه، ليواصل التقدم حتى خط النهاية.
ومع تواجد زميله سولير في المقدمة ضمن المجموعة المتقدمة، تمكّن ألميدا من الحفاظ على موقعه في المجموعة الرئيسية منتظراً اللحظة المثالية للهجوم، بعدما بدأ اليوم متأخراً بأربع ثوانٍ فقط عن متصدر السباق، ماكس شاخمان من فريق «سودال كويك-ستب».
وقبل أن يحقق ألميدا فوزه في المرحلة، كان في مصلحة زميله سولير، الذي تميّز بسيطرته على السباق طوال الوقت.
وبهذا الإنجاز، أصبح ألميدا أول درّاج برتغالي في التاريخ يتصدر تصنيف إيتزوليا باسك كونتري، كما تصدر أيضاً تصنيف القميص النقطي.

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