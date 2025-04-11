300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (الاتحاد)



بعد النجاح اللافت في النسختين الأولى والثانية خلال الموسم الحالي، تنطلق يوم السبت النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام على مدار يومين في نادي شباب الأهلي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتأتي البطولة في توقيت مهم، لتدعم النمو المتواصل والشعبية المتنامية لرياضة الفنون القتالية المختلطة، وتسهم في ترسيخ حضورها في المشهد الرياضي المحلي، مدفوعة بدعم الاتحاد وجهوده الدؤوبة لتطوير المواهب، وإرساء بيئة تنافسية تعزّز مهارات اللاعبين وتطورهم وترفع جاهزيتهم للاستحقاقات الإقليمية والعالمية المقبلة، وعلى رأسها النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في يوليو المقبل للعام الرابع على التوالي.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأول من البطولة نزالات قوية وحماسية ضمن فئات الأشبال D «من 10 إلى 11 عاماً»، وفئتي الناشئين C «من 12 إلى 13 عاماً»، والناشئين B «من 14 إلى 15 عاماً»، على أن تستكمل المنافسات يوم الأحد بنزالات فئة الشباب «16–17 عاماً»، والكبار «18 عاماً فما فوق».

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة الثالثة من البطولة تندرج في مسار تطوير هذه الرياضة على المستوى الوطني، مشيراً إلى أنها أصبحت منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الرياضة في الدولة.

وقال: «نلمس تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين ومستوى الأداء نسخة بعد أخرى، بما يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد القائمة على الاستثمار في المواهب المحلية وتوفير بيئة مواتية تتيح لهم النمو والتميز».