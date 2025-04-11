14 رقماً قياسياً لصلاح في 8 سنوات مع ليفربول



معتز الشامي (أبوظبي)



حطم محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية في الكرة الإنجليزية مع ليفربول، وأثبت أنه أحد أبرز اللاعبين الذين مروا على ملاعب «البريميرليج»، وجدد صلاح عقده مع ليفربول لعامين إضافيين إلى 2027، ولكن خلال الأعوام الثمانية الماضية مع فريقه، حطم «الفرعون المصري» أرقاماً قياسية، وسجل أرقاماً أخرى استثنائية، بعضها كان أول من يحققها في الدوري مع «الريدز»، وهناك قائمة بـ14 رقماً قياسياً لصلاح وبعض الإنجازات:

- صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفاً في جميع المسابقات في ثمانية مواسم متتالية

- صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية أو أكثر ثلاث مرات.

- عادل صلاح الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف في موسم واحد من 38 مباراة في الدوري الإنجليزي (44 هدفاً)

- عادل صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي (184 هدفاً)

- حقق صلاح رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الأهداف خارج أرضه في موسم من الدوري الإنجليزي (27 هدفاً)

- عادل صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز أفضل لاعب في الشهر، في تاريخ الدوري الإنجليزي (7 مرات)

- صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 40 هدفاً في موسمين مختلفين.

- صلاح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفاً في جميع المسابقات في موسم 2024-2025.

- سجل محمد صلاح وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب في موسم في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في موسم 2014-2015 «11 هدفاً».

- صنع صلاح أهدافاً في الموسم الحالي أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في موسم واحد بالدوري الإنجليزي «17 هدفاً»

- صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في كلتا المباراتين ضد حامل اللقب في موسم.

- صلاح هو أول لاعب يسجل 25 هدفاً أو أكثر ويسجل 15 تمريرة حاسمة أو أكثر في موسم واحد في الدوري الإنجليزي.

- صاحب أعلى معدل بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي في موسم من المشاركات التهديفية لكل 90 دقيقة (1.44 هدف كل 90 دقيقة)

- صلاح أكثر لاعب لمس الكرة داخل منطقة الجزاء منذ انضمامه إلى ليفربول «2489 لمسة».

