كومباني يمهد لتمديد عقد ساني مع البايرن

برلين (د ب أ)

أثنى فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، على ليروي ساني، جناح الفريق «البافاري»، وسط تكهنات حول تقديم النادي بعرض لتمديد التعاقد معه.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم: «كان واضحاً في المباريات الأخيرة أن ليروي في حالة جيدة، ولهذا السبب شارك أساسياً كثيراً، لدينا موهبة رائعة في الفريق، وهو من اللاعبين الذين ساعدونا كثيراً مؤخراً وسجلوا أهدافاً مهمة.. لا أشك في أنه سيواصل تقديم ذلك».

وذكرت محطة «سكاي» أمس الخميس أن بايرن ميونيخ عرض على ساني عقداً جديداً حتى عام 2028، علماً بأن عقده الحالي ينتهي بنهاية يونيو المقبل. وخلال الأشهر الأخيرة، نجح بايرن مؤخراً في تمديد عقود عدد من لاعبيه، وبينهم جوشوا كيميش وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير.

وبعد الموافقة على الاستغناء عن خدمات توماس مولر في نهاية عقده خلال الأشهر المقبلة، قام متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» حالياً بتحويل اهتمامه أخيراً إلى ساني، وارتبط اسم نادي أرسنال الإنجليزي في وسائل الإعلام باللاعب السابق لفريقي شالكه الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.