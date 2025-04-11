كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز.. عبد الله ومحمد الكربي يتصدران «الدولية»

أبوظبي (الاتحاد)

اكتسح الفارسان الشقيقان، محمد وعبد الله حمد الكربي، منافستي البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي انطلقت بالتزامن مع الحدث الرئيس، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي يشهد نادي الفروسية في العاصمة أبوظبي فعاليات نسختها الـ14 خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري.

وتحقق الفوز في افتتاحية بطولة النجمتين نتيجة قفزات رائعة نفذها الفارس الشاب محمد حمد الكربي على صهوة الجواد «إدلوايس دو جروم» في منافسة المرحلتين الخاصة برعاية نادي أبوظبي للفروسية، والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 66 فارساً وفارسة، نجح منهم 24 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، والمتصدر الكربي أكمل المرحلة الثانية في زمن سريع بلغ 23.93 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس المصري عمرو جمال محمد، وأنهى المرحلة الثانية مع الفرس «غلانتي دي ميلون» في زمن بلغ 25.44 ثانية، وتوّج الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس «آني اس أوف ذا لولاندس زد» والزمن 25.94 ثانية.

وقاد الفارس الشاب عبد الله حمد الكربي الفرسان الفائزين بعد ختام مراسم التتويج في ثاني منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتأهيلية الأولى لجائزتها الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة، برعاية «أيه أم إي أيه باور»، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وقبل تحدياتها 36 فارساً وفارسة، نجح منهم 12 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وأعتلى منصة التتويج أولاً الفارس عبد الله الكربي مع الجواد «كوينتانو» والزمن 55.39 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإيراني علي عزيزنيا والفرس «أونيا دومين»، مسجلاً معها 56.68 ثانية، وفارسنا الشاب هزاع حمد الظاهري أحرز المركز الثالث نتيجة إكمال الجولة مع الجواد «إيلوي» في زمن بلغ 57.01 ثانية.