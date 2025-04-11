انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في لندن

لندن (وام)

انطلقت اليوم في صالة «كوبر بوكس أرينا» بالعاصمة البريطانية لندن، منافسات اليوم الأول من بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم بإجمالي 1509 لاعبين ولاعبات من 72 دولة، من بينهم أكثر من 50 لاعباً ولاعبة عدد من الأندية والأكاديميات الإماراتية.

وخصصت منافسات اليوم الأول لفئة الهواة من حملة الأحزمة الأبيض والأزرق، حيث شهدت نزالات قوية ومنافسات حماسية تعكس مدى التطور والانتشار العالمي للعبة الجوجيتسو، وزيادة الإقبال عليها في مختلف القارات.

وتتواصل البطولة حتى يوم بعد غدٍ الأحد، حيث يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الأساتذة والناشئين في مختلف الأحزمة، فيما يخصص اليوم الثالث لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وسط حضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية دولية واسعة.

يُذكر أن سلسلة بطولات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو انطلقت في عام 2015، وتعد من أبرز البطولات الاحترافية على مستوى العالم، وتُنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، وتستهدف هذه السلسلة رفع مستوى الاحتراف في اللعبة، وتوفير منصة عالمية للاعبين من مختلف المستويات للتنافس ضمن نظام تصنيفي دقيق وشامل.

وتُقام بطولات «جراند سلام» سنوياً في عدد من أبرز المدن العالمية، من بينها أبوظبي، وطوكيو، وريو دي جانيرو، ولوس أنجلوس، وموسكو، وروما، وسيدني، وبكين فضلاً عن لندن، التي تعد محطة رئيسية ضمن هذه السلسلة لما لها من شعبية متنامية للجوجيتسو في بريطانيا وأوروبا عموماً.

وشهدت سلسلة «جراند سلام» خلال موسم 2023-2024 مشاركة أكثر من 30 ألف لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة، ما يؤكد مدى انتشار اللعبة، ويعكس نجاح استراتيجية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في رياضة الجوجيتسو، من خلال مبادرات مستدامة تستهدف دعم الأبطال وتطوير اللعبة على الصعيدين المحلي والدولي.