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الرياضة

هافيرتز يعود إلى أرسنال قبل نهاية الموسم!

هافيرتز يعود إلى أرسنال قبل نهاية الموسم!
11 ابريل 2025 19:12

 
لندن (أ ف ب)

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كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن مهاجمه الألماني كاي هافيرتز من الممكن أن يعود من الإصابة، قبل انتهاء الموسم لتعزيز حظوظ الفريق بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
وكان من المتوقع أن يغيب هافيرتز حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال معسكر الفريق التدريبي في دبي في فبراير.
وخضع الدولي الألماني لعملية جراحية، لكنه ظهر هذا الأسبوع في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرفع من وتيرة إعادة التأهيل، مما أثار الآمال بشأن إمكانية لحاقه بالمراحل الحاسمة من دوري الأبطال، وربما الظهور في النهائي إذا ما تأهل الفريق.
وكان أرسنال فاز على ريال مدريد الإسباني 3-0 في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، في طريقه لمحاولة حصد لقب المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه.
وتحدث أرتيتا في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة برنتفورد في المرحلة 32 من الدوري، عن حالة هافيرتز قائلاً «نأمل أن نتمكن من استعادته قبل نهاية الموسم».
وأضاف «سنرى، كل إصابة تختلف عن الأخرى، إنه يعمل بجد ويتوق للعودة إلى اللعب بأسرع وقت ممكن، ولدينا طاقم طبي رائع أيضا يعتني به».
وتابع الإسباني «بمجرد الوصول إلى المرحلة الأخيرة من إعادة التأهيل، يصبح من الأسهل تقييم مدى قرب أو بُعد اللاعب عن العودة الكاملة».
واضطر أرتيتا إلى الاعتماد على مواطنه لاعب الوسط ميكل ميرينو مهاجماً، في ظل غياب كل من هافيرتز والبرازيلي جابريال جيسوس المصاب أيضاً.
وسجل هافيرتز الذي أحرز هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري الأبطال عام 2021، 17 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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