بوستيكوجلو يقترب من معرفة «الجاسوس» داخل توتنهام!



لندن (أ ف ب)



قال الأسترالي أنج بوستيكوجلو مدرب توتنهام، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن تسريب المعلومات من قبل أحد الأشخاص داخل النادي يجعل من مهمته أكثر صعوبة.

وكشف بوستيكوجلو أنه يقترب من معرفة هوية الشخص المسؤول عن التسريبات التي تتعلق بالإصابات داخل الفريق، والتي غالباً ما تجد طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي قبيل مباريات «السبيرز» الذي يعيش موسماً مضطرباً.

وكان خبر غياب الفرنسي ويلسون أودوبير عن تشكيلة «السبيرز» الأساسية انتشر قبل الإعلان عن التشكيلة الرسمية، قبل المباراة التي انتهت بالتعادل أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني 1-1 في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وقال بوستيكوجلو «لا شك أن هناك تسريب للمعلومات داخل النادي».

وأضاف «أحدهم يواصل تسريب المعلومات، ولقد قاموا بذلك طوال العام، لا أعرف ما هو السبب لأن ذلك يجعل من مهمتنا أكثر صعوبة، لا يساعدنا ذلك البتة لأنك لا تريد منح خصمك مساعدة مسبقة».

وتابع «لقد قلصنا الاحتمالات، لدي فكرة واضحة عن مصدر هذه التسريبات، سوف نتعامل مع الأمر».

ويحتل «السبيرز» المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز قبل سبع مراحل على نهايته، ويبدو في طريقه لإنهاء الموسم خارج المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008، ويعد مستقبل بوستيكوجلو في النادي اللندني على المحك، ويعتمد بشكل خاص على الفوز بمسابقة يوروبا ليج وإنهاء 17 عاما من الانتظار لإحراز أي لقب.