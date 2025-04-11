بعد تجديد عقد صلاح.. ما مصير فان دايك وأرنولد في ليفربول؟



لندن (أ ب)



من المقرر أن تمتد حقبة النجم الدولي المصري محمد صلاح الزاخرة بالألقاب مع فريقه ليفربول، إلى عقد من الزمان، بعد أن وقع قائد منتخب «الفراعنة» عقداً جديداً مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لينهي بذلك شهوراً من عدم اليقين بشأن مستقبله مع الفريق.

كان صلاح «32 عاماً»، أحد ثلاثة عناصر أساسية في ليفربول، إلى جانب الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، كان من المقرر أن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وكان صلاح أول من يمدد عقده من بين النجوم الثلاثة، وذلك بعد أن أثبت نفسه أحد أساطير ليفربول بتسجيله 243 هدفاً في 394 مباراة بجميع البطولات، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي النادي العريق على مر العصور.

لم يكشف ليفربول عن مدة عقد صلاح الجديد خلال إعلانه عن تمديد التعاقد، لكن اللاعب ألمح إلى أنه سوف يستمر داخل قلعة «أنفيلد» لمدة عامين آخرين.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاثة مواسم، سواء بشكل منفرد أو متساو مع لاعبين آخرين، كما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وحصد 7 ألقاب أساسية، من بينها بطولة الدوري الإنجليزي عام 2020 ودوري أبطال أوروبا عام 2019.

وبفضل أهداف صلاح الـ27، التي يتربع بها حالياً على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يُحلق ليفربول في صدارة ترتيب المسابقة العريقة حالياً بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، مع تبقي 7 مراحل فقط على نهاية الموسم الحالي.

ويسعى ليفربول للتتويج باللقب العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعادلة الرقم القياسي، أكثر الأندية فوزاً بالبطولة عبر تاريخها، والذي يحمله حالياً الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

ويبدو صلاح قريباً من التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة، ومعادلة الرقم القياسي أكثر اللاعبين حصداً للجائزة، والذي يحمله حاليا الفرنسي المعتزل تيري هنري، نجم أرسنال السابق، لاسيما في ظل ابتعاده بفارق 6 أهداف حاليا أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، المصاب حالياً، والذي سيغيب فترة ليست بالقصيرة عن الملاعب.

. يتجه الاهتمام الآن إلى ما إذا كان فان دايك وألكسندر-أرنولد يتبعان صلاح في الالتزام بمستقبلهما مع ليفربول.

وقال فان دايك، في تصريحات نشرت يوم الاثنين الماضي إنه يقترب من توقيع عقد جديد مع الفريق.

وقال قائد ليفربول، الذي سيبلغ الرابعة والثلاثين من عمره في يوليو القادم «هناك تقدم، أجل، اسمعوا، هذه مناقشات داخلية، وسنرى ما سيحدث».

ومع ذلك، فإن ألكسندر أرنولد هو الأكثر احتمالاً للرحيل عن ليفربول بعد أن ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.