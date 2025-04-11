منصور بن محمد يهنئ «أبيض الناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)



هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، منتخب الناشئين بمناسبة تأهله إلى كأس العالم «قطر 2025».

وقال سموه عبر حسابه في موقع «إكس»: «نبارك لمنتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله ووصوله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي تقام في دولة قطر 2025، كما نبارك للجهاز الفني والإداري هذا التأهل، ونتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم على دعمه ورعايته لهذه المواهب الواعدة، متمنياً لمنتخب الناشئين ولمنتخباتنا الوطنية التوفيق في تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المنافسات القارية والعالمية».