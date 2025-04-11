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الرياضة

دبا الحصن يعود أمام بني ياس بـ«ريمونتادا رباعية»

دبا الحصن يعود أمام بني ياس بـ«ريمونتادا رباعية»
11 ابريل 2025 20:18


مصطفى الديب (أبوظبي)

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اقتنص دبا الحصن فوزاً مهماً أمام بني ياس 4-2، ليحصد ثلاث نقاط غالية في صراع الهروب من شبح الهبوط، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وحول دبا الحصن تأخره بهدفين إلى فوز بـ «رباعية»، ليرفع رصيده إلى «16 نقطة» في «المركز الـ 13»، ويتمسك بأمل البقاء في «دوري المحترفين»، مع تبقي 5 جولات على نهاية البطولة.
وتلقى بني ياس هزيمته الثانية من دبا الحصن هذا الموسم، بعدما خسر لقاء الدور الأول بهدف، ليتجمد رصيده عند «22 نقطة» في المركز العاشر.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
دبا الحصن
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