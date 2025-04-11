دبا الحصن يعود أمام بني ياس بـ«ريمونتادا رباعية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



اقتنص دبا الحصن فوزاً مهماً أمام بني ياس 4-2، ليحصد ثلاث نقاط غالية في صراع الهروب من شبح الهبوط، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وحول دبا الحصن تأخره بهدفين إلى فوز بـ «رباعية»، ليرفع رصيده إلى «16 نقطة» في «المركز الـ 13»، ويتمسك بأمل البقاء في «دوري المحترفين»، مع تبقي 5 جولات على نهاية البطولة.

وتلقى بني ياس هزيمته الثانية من دبا الحصن هذا الموسم، بعدما خسر لقاء الدور الأول بهدف، ليتجمد رصيده عند «22 نقطة» في المركز العاشر.