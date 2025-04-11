ألكاراز يعاني «الأمرّين» قبل «الفرح»!



مونتي كارلو (أ ف ب)



عانى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً، الأمرّين لبلوغ الدور نصف النهائي لدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في التنس، وذلك بفوزه على الفرنسي أرتور فيس 4-6 و7-5 و6-4.

وفي ثاني مشاركة له فقط في الدورة التي خسر فيها مباراته الأولى والوحيدة قبل هذه النسخة عام 2022، بات ألكاراز على بعد فوزين من لقبه السادس في دورات ماسترز الألف نقطة، بعدما حسم بصعوبة مواجهة الشباب مع فيس البالغ 20 عاماً، والذي يصغر منافسه بعام.

وببلوغه نصف النهائي في الإمارة، وإن كان بصعوبة بعد مباراة استغرقت ساعتين و23 دقيقة، يأمل ألكاراز في أن يكون قد وضع خلفه موسمه الذي كان متعثراً حتى الآن، إذ اكتفى الفائز بأربع بطولات كبرى بلقب واحد، وكان على الملاعب الصلبة في دورة روتردام قبل شهرين.

وعانى ألكاراز منذ بداية مواجهته الأولى على الإطلاق مع الفرنسي الفائز هذا الموسم بلقبي دورتي هامبورج وطوكيو، ووجد نفسه متخلفاً 0-3، بعدما خسر إرساله مرتين، ثم بدا أنه قادر على العودة بكسر إرسال منافسه في الشوط الرابع ثم في الثامن، مدركاً التعادل 4-4، لكنه عاد وخسر إرساله في الشوط التالي ثم المجموعة 4-6 في 50 دقيقة.

وبعد بداية متوازنة في المجموعة الثانية، حيث حسم كل منهما شوط إرساله من دون أي تهديد، حصل فيس على فرصتين في الشوط الخامس لخلق الفارق على إرسال منافسه لكنه فشل في ترجمتهما، ليبقى التعادل سيّد الموقف.

وعاد فيس وحصل على ثلاث فرص للكسر في الشوط الحادي عشر، حين كان اللاعبان متعادلين 5-5 بتقدمه 40-0، لكن ألكاراز عاد من بعيد، وأنقذ الموقف وتقدم 6-5، قبل أن يحسم المجموعة 7-5 على إرسال منافسه في 53 دقيقة.

وعلق ألكاراز على مجريات المجموعة الثانية، قائلاً بشكل مجازي «كدت أن أموت في المجموعة الثانية، لكني سعيد لأني وجدت القوة لمواصلة القتال، كنت أعرف أنه ليس من السهل أبدا إنهاء المباراة».

ووجد الإسباني نفسه مجدداً يركض خلف النتيجة بخسارة إرساله في الشوط الثالث للمجموعة الثالثة الحاسمة، وتخلفه 1-2 ثم 1-3، بعدما فرط بفرصتين للكسر في الشوط الرابع، إلا أنه عاد إلى الأجواء بانتزاعه الشوط السادس على إرسال الفرنسي، وإدراكه التعادل 3-3، ثم كرر الأمر في الشوط الثامن وتقدم 5-3 قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 6-3 بعد 40 دقيقة.

ويتواجه ألكاراز في دور الأربعة مع مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي بلغ هذا الدور للمرة الثانية في الإمارة بفوزه السهل على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-3 و6-2.

وبلغ الدور ذاته الأسترالي أليكس دي مينور الثامن بفوزه الساحق على البلغاري جريجور ديميتروف الخامس عشر 6-0 و6-0.