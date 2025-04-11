ماكلارين الأسرع في تجارب «جائزة البحرين»



اَلصَّخِير (أ ف ب)



سيطر سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1»، والأسترالي أوسكار بياستري على التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الرابعة من الموسم، على حلبة الصخير، باحتلالهما الصدارة في الفترتين الأولى والثانية توالياً، وأظهر نوريس وبياستري تفوقهما، خصوصاً في الفترة الثانية، حيث تقدما على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل.

وسجل نوريس أسرع توقيت في الفترة الأولى بزمن 1:33.204 دقيقة، متقدماً على الفرنسي بيار جاسلي (ألبين) وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون (فيراري)، واختبر هاميلتون للمرة الأولى الابتكارات التي أُدخلت على سيارته، بما في ذلك الأرضية المسطحة الجديدة.

وكان البريطاني وحيداً في اختبار الميزات الجديدة، حيث تخلى زميله في الفريق شارل لوكلير من موناكو، الفترة الأولى من التجارب، لسائق أكاديمية فيراري الشاب السويدي دينو بيجانوفيتش الذي بدأ بالنسخة القديمة من السيارة، وجرب لوكلير سيارته في الفترة الثانية وأنهاها في المركز الرابع.

وحل بياستري عاشراً في الفترة الأولى من التجارب، لكنه انتزع المركز الأول في الثانية بزمن 1:30.505 دقيقة أمام نوريس (1:30.659 دقيقة) وراسل (1:31.032 دقيقة) ولوكلير، وسائق مرسيدس الثاني الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، وسائق آر بي الفرنسي الجزائري الأصل إسحاق حجار.

وجاء سائق ريد بول وبطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة ماكس فيرستابن، الفائز بسباق جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا الأحد الماضي، سابعاً، ولم يشارك فيرستابن الذي يتخلف بفارق نقطة واحدة عن نوريس في ترتيب بطولة العالم، في الفترة الأولى، فاسحاً المجال أمام السائق الاحتياطي لفريق ريد بول الياباني أيومو إيواسا، بدوره غاب راسل عن الفترة الأولى من التجارب تاركا المهمة لسائقه الاحتياطي الدنماركي فريديريك فيستي، وتقام فترة التجارب الرسمية السبت.