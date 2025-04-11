دبا يقتنص «الوصافة» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



اقتنص دبا وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما تغلّب على مصفوت 2-0، في افتتاح «الجولة الـ23»، والتي شهدت أيضاً فوز يونايتد على مضيفه الحمرية بالنتيجة ذاتها، فيما حسم الجزيرة الحمراء «ديربي رأس الخيمة» بفوز مثير على جاره الإمارات 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد سعود بن صقر القاسمي.

وسجّل هدفي «النواخذة» إدموندو أبوليناريو في الدقيقة 6، ودييجو دا سيلفا في الدقيقة 34، ليرفع الفريق رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، متجاوزاً الفجيرة الذي غاب عن الجولة بداعي الراحة، وتراجع إلى المركز الرابع وله 38 نقطة.

في المقابل، واصل يونايتد سلسلة نتائجه الإيجابية، محققاً فوزه الرابع توالياً والـ 12 في مشواره، بعد تغلبه على الحمرية 2-0، بهدفين أحرزهما أدريان سيلفا في الدقيقة 26، ومدافع الحمرية حمد جاسم في مرماه في الدقيقة 34، ليرفع يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث.

وحسم الجزيرة الحمراء مواجهة «الديربي» أمام الإمارات 2-1، حيث سجّل سجاد كمال الهدف الأول في الدقيقة 16، وأضاف جمال معروف الثاني في الدقيقة 74، بينما سجل هدف «الصقور» مهند خميس في الدقيقة 40، ورفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 30 نقطة في المركز السابع.

وتُختتم الجولة مساء السبت بثلاث مباريات، تجمع جلف يونايتد مع الظفرة «المتصدر»، وحتا مع جلف إف سي، والذيد مع العربي «الرابع» في الترتيب.