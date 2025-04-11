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الرياضة

«الإمارات لسباق الخيل» تُكرّم أبطال الموسم

«الإمارات لسباق الخيل» تُكرّم أبطال الموسم
12 ابريل 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل مساء اليوم بمضمار نادي أبوظبي للسباق، حفل تكريم الشخصيات البارزة في السباقات، وتوزيع الجوائز لمستحقيها لفعاليات الموسم 2024-2025 لسباقات الخيل الإماراتية.
ويتزامن الحفل مع ختام موسم السباقات الذي يقام في السادسة مساء ويتألف من 8 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، أبرزها سباق الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة «التاج الثلاثي العربي»، للخيول العربية الأصيلة من الفئة «الثالثة»، وسباق «بطولة أبوظبي» للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم)، وتفوق الجوائز المالية مليون درهم.
ويستهل الحفل بسباق «واحة الكرامة» للتكافؤ القسم الأول، المخصّص للخيول العربية الأصيلة «القسم الأول»، لمسافة 1400 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 33 ألف درهم.
وخصّص الشوط الثاني لسباق «واحة الكرامة» للتكافؤ القسم الثاني، للخيول العربية الأصيلة «القسم الثاني» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 33 ألف درهم.
وخصّص الشوط الثالث لسباق كأس «الوثبة ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1600 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.
وخصّص الشوط الرابع لسباق «إسبيرت أوف غاف»، للخيول العربية الأصيلة «هيبة»، لمسافة 1600 متر وبمشاركة 11 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ 125 ألف درهم.
وخصّص الشوط الخامس لسباق «متحف زايد الوطني»، لمسافة 2200 متر تكافؤ، وبمشاركة 14 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 66 ألف درهم.
وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط السادس الرئيس، المخصّص للجولة الثالثة من بطولة «التاج الثلاثي العربي»، للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثالثة، لمسافة 2200 متر، وبمشاركة 14 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ 300 ألف درهم.
ويشهد الشوط السابع لسباق «بطولة أبوظبي» قوائم، للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 14 جواداً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 380 ألف درهم.
وخصّص الشوط الثامن للخيول المهجنة الأصيلة، تكافؤ على لقب كأس «إي آر إيه تروفي» لمسافة 1600 متر، وبمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية تبلغ 66 ألف درهم.

هيئة الإمارات لسباق الخيل
هيئة الإمارات لسباقات الخيل
مضمار نادي أبوظبي للفروسية
مضمار أبوظبي
أبوظبي
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