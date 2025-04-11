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الرياضة

شباب الأهلي ينجو من فخ كلباء في «الدقيقة 100»

شباب الأهلي ينجو من فخ كلباء في «الدقيقة 100»
11 ابريل 2025 22:47

مراد المصري (أبوظبي)

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حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على كلباء 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد كلباء، ضمن «الجولة 21»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليواصل «الفرسان» التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى «52 نقطة»، بفارق 11 نقطة «مؤقتاً» عن الشارقة صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد «النمور» عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، وبهذا الفوز يكون شباب الأهلي حقق أطول سلسلة مباريات من دون خسارة في جميع المسابقات «33 مباراة»، متفوقاً على الجزيرة صاحب الرقم السابق «32 مباراة».
تقدم شباب الأهلي بهدفه فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 65، قبل أن يدرك «البديل» شهريار التعادل لكلباء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ويرد عليه «البديل» إيجور جوميز بتسجيل الهدف الثاني لـ «الفرسان» في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع «الدقيقة 100».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شباب الأهلي
كلباء
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