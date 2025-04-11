كوزمين يطالب الجماهير بالزحف خلف «الملك»

علي معالي (أبوظبي)

شدد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، على أن جماهير كرة القدم في الإمارات تعد «السلاح الأول» خلال مباراة التعاون السعودي، ضمن إياب نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2» يوم الثلاثاء المقبل، وطالبهم بالزحف خلف «الملك» في الموقعة الأهم، متمنياً أن تمتلئ مدرجات «الملعب البيضاوي»؛ لبلوغ التأهل التاريخي إلى النهائي القاري.

هناك ترتيبات أخرى في ذهن كوزمين، منها كيفية تخطي دفاع التعاون القوي، ويدرب اللاعبين على كيفية إحداث «خلخلة» في الخط الخلفي للمنافس، من خلال الاهتمام بالهجوم من طرفي الملعب، معتمداً على أكثر من لاعب، حيث يدفع بالظهير الأيسر بيتروفيتش منذ البداية، خاصة أنه يجيد المراوغة والكرات العرضية المتقنة.

ويفاضل كوزمين بين فراس بالعربي وتعرابت للمشاركة أساسياً، وتميل الكفة لمصلحة تعرابت هذه المرة، بعد أن شارك فراس بالعربي في القائمة التي بدأت مباراة الذهاب التي انتهت بخسارة الشارقة بهدف، ولن يجازف المدرب بالهجوم، خاصة أن التعاون لديه أسلحة هجومية قوية، سواء الأساسيين أو البدلاء.

من جانبه، أكد علي ثاني، عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية، أن الأمور واضحة تماماً، قبل لقاء الإياب مع التعاون، وقال: «لا بد من الفوز بأكثر من هدف، من دون أن تهتز شباكنا، وهذا يتطلب اللعب بطريقة مختلفة، مقارنة بمباراة الذهاب، وبالتالي أرى أن حلم التأهل يتطلب تغيير (التكتيك) الخاص بالمباراة، خاصة أنها على ملعبنا وبين جماهيرنا».

وقال علي ثاني: «التعديلات مطلوبة ومهمة، وعلى كوزمين أن يقوم بها، ولا أرغب في الخوض فيها، حفاظاً على سرية خطة اللعب والأوراق التي يجب أن ندفع بها في المباراة، التي أعتبرها تاريخية ومصيرية للفريق، في بطولة نسعى للصعود إلى النهائي فيها للمرة الأولى».

وأضاف: «الشارقة يملك العديد من الأوراق الرابحة والمهمة والقادرة على صُنع الفارق، مثل كايو لوكاس وعثمان كمارا وبيرو وفراس بالعربي وداركو وتعرابت ولوان بيريرا، ويبقى الأهم توظيف اللاعبين بالطريقة المناسبة، حتى يحقق الشارقة الهدف من المباراة».

ووجَّه علي ثاني رسالة إلى جمهور الفريق، وقال: «الشارقة يحتاج إلى أنصاره في المدرجات، وأدرك أنهم لن يبخلوا على الفريق بالتشجيع والحضور المكثف في مدرجات الملعب البيضاوي، حيث يقع على عاتق جمهورنا الدور الأكبر في تحفيز اللاعبين القادرين على بلوغ ما نريده من المباراة المفصلية، وأنه على أرض الواقع، فإن فريقنا يملك عناصر أفضل من المنافس الذي علينا أن نحترمه في الملعب».