الهلال يواصل تقديم الهدايا إلى الاتحاد!

الرياض (أ ف ب)



واصل الهلال حامل اللقب نزيف النقاط، بعد تعادله أمام مضيفه الاتفاق 1-1، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وجاء هدف الاتفاق عن طريق البرازيلي جواو كوستا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما سجل للهلال البرازيلي مالكوم فيليب (57).

وبات في رصيد الهلال 58 نقطة في المركز الثاني، لكنه فشل في تقليص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر سوى لسبع نقاط، بينما ارتفع رصيد الاتفاق إلى 37 نقطة في المركز الثامن.

وكاد الاتفاق يسجل الهدف الأول بعد هفوة دفاعية من البرازيلي رينان لودي، استغلها محمد عبدالرحمن الذي أرسل عرضية إلى الجامايكي ديماراي جراي، لكن الأخير سدد الكرة فوق مرمى الحارس المغربي ياسين بونو (30)، وأرسل جراي عرضية رائعة قابلها الهولندي جورجينييو فينالدوم بتصويبة قوية، لكن بونو تألق في التصدي لها (35).

وتمكن الاتفاق من انتزاع التقدم بعد عرضية من الإسباني ألفارو ميدران، قابلها كوستا بتصويبة قوية في الشباك (45+6).

في الشوط الثاني، ضغط الهلال بقوة وسط تمركز دفاعي للاعبي الاتفاق، وتمكن فيليب من إدراك التعادل للهلال، بعد عرضية رائعة من مواطنه لودي، قابلها بتصويبة قوية سكنت شباك الاتفاق (66)، ولم يثمر ضغط الهلال في الدقائق الأخيرة من أجل انتزاع الفوز في ظل التكتل الدفاعي للاتفاق.

وفي النتائج الأخرى، فاز الأهلي على الرائد 2-0 على ملعب الملك عبدالله ببريدة، سجل ثنائية الأهلي الإيفواري فرانك كيسييه (28) من ركلة جزاء والإسباني جابري فيجا (66)، ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الأخير، وتعادل الأخدود مع نظيره التعاون 1-1.

سجل الزيمبابوي كريستيان باسوجوج (7) للأخدود، قبل أن يعادل سلطان مندش للتعاون (79)، ورفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، والأخدود إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل معاناته في صراع الهبوط.