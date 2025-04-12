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الرياضة

ميلان.. «رباعية ساحقة»

ميلان.. «رباعية ساحقة»
12 ابريل 2025 09:21

أوديني (رويترز)

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حقق ميلان فوزاً مستحقاً 4-صفر على مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، محققاً أول فوز لمدرب الفريق سيرجيو كونسيساو منذ ما يقرب من شهر.
وسجل رافائيل لياو وستراينيا بافلوفيتش هدفين سريعين قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف تيو هرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 74، قبل أن يختتم تيجاني ريندرز الرباعية من مسافة قريبة في وقت لاحق.
وفقد ميلان حارس مرماه مايك مينيان في وقت مبكر من الشوط الثاني، بعد اصطدام قوي بالرأس مع مدافعه أليكس خيمينيز، ما أدى إلى خروج الفرنسي من الملعب على محفة.
ويحتل ميلان المركز التاسع في الترتيب برصيد 51 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الذي يحل ضيفا على أتلانتا، صاحب المركز الثالث، الأحد، ويحتل أودينيزي المركز 11 برصيد 40 نقطة.
وعانى ميلان خلال أجزاء كبيرة من هذا الموسم، ويظل الفوز بالكأس المحلية أفضل فرصة لهم للتأهل إلى أوروبا في الموسم المقبل.
ويواجه الفريق منافسه إنتر ميلان في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا يوم 23 أبريل الجاري بعد تعادله في مباراة الذهاب 1-1، ويتأهل الفائز بكأس إيطاليا تلقائياً إلى مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.
وكان بإمكان ميلان، الذي استقبل هدفين مبكرين في آخر مباراتين له في الدوري أمام فيورنتينا ونابولي، أن يتقدم في الدقيقة الأولى عن طريق ريندرز.
واستغل لاعب خط الوسط الهولندي تمريرة طويلة من منتصف الملعب وسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد 20 ثانية من بداية المباراة، وذلك بعد اصطدام اثنين من مدافعي أودينيزي ليفقدا السيطرة على الكرة، ولكن حارس أودينيزي مادوكا أوكويي تصدى للمحاولة.
وواصل دفاع أصحاب الأرض إحباط محاولات ميلان، وبدا أن المباراة متجهة إلى التعادل السلبي في الشوط الأول، عندما وضع لياو فريقه ميلان في المقدمة بعد 42 دقيقة بتسديدة مباشرة من على حافة منطقة الجزاء غيرت اتجاهها، واستعاد يوسف فوفانا الكرة على الجانب الأيمن، ومررها إلى لياو على حافة منطقة الجزاء، ليسجل البرتغالي الهدف الأول من لمسة واحدة باتجاه القائم الأيسر، وضاعف المدافع بافلوفيتش النتيجة بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها كريستيان بوليسيك قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.
وحاول أودينيزي التعافي من الصدمة بعد الاستراحة، عندما تعرض ميلان لانتكاسة كبيرة، بخسارته لجهود مينيان في مواجهة خطيرة شهدت بقاء حارس المرمى بلا حراك للحظات، وتوقفت المباراة لعدة دقائق ودخل ماركو سبورتيلو بدلاً من الحارس الفرنسي.
لكن سبورتيلو لم يكن لديه الكثير من العمل، إذ واصل ميلان الضغط وسجل هرنانديز الهدف الثالث بعد انطلاقة فردية قبل أن يضيف ريندرز الهدف الرابع محرزا الهدف الأول بعد تمريرة من لياو، واعتقد بوليسيك أنه أضاف الهدف الخامس لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل. 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
أودينيزي
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