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الرياضة

«الفيفا» يطرح تذاكر إضافية لمباريات «مونديال الأندية»

«الفيفا» يطرح تذاكر إضافية لمباريات «مونديال الأندية»
12 ابريل 2025 09:34

 
زيوريخ (د ب أ)

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طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها أميركا بين يونيو ويوليو المقبلين.
وذكر «الفيفا» عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، أن التذاكر الإضافية باتت متاحة عبر المنصة الرسمية للبيع، وتشمل فئة التذاكر الأرخص.
وأضاف أن تلك التذاكر الإضافية تمثل فرصة ممتازة لعشاق كرة القدم من أجل متابعة مباريات البطولة.
وقال «الفيفا» إن البطولة تشهد مشاركة ثلاثة لاعبين من المرشحين لجائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي «ذا بيست»، وهم البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، وزميله الإنجليزي جود بلينجهام، بالإضافة إلى الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتتضمن البطولة نجوماً أخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، مع وجود أسماء كبيرة مثل هاري كين وإرلينج هالاند وكيليان مبابي وجمال موسيالا وكول بالمر وجوشوا كيميش وفيديريكو فالفيردي وخفيشا كفاراتسخيليا وغيرهم.
وأوضح أنه وفقاَ للتشكيلات الحالية للأندية فمن المتوقع مشاركة لاعبين من 86 دولة في منافسات البطولة.

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