أونانا يواصل «الأخطاء الكارثية».. هل يحتاج مانشستر يونايتد إلى حارس جديد؟



معتز الشامي (أبوظبي)



أدت ثقة أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد المفرطة إلى نتائج عكسية تماماً، حيث ارتكب أخطاءً فادحة أمام ليون، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ودخل أونانا في حرب كلامية مع لاعب وسط اليونايتد السابق نيمانيا ماتيتش قبل مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي بين الفريقين.

وقال الحارس الكاميروني الدولي إن فريقه الإنجليزي «أفضل بكثير» من منافسه في الدوري الفرنسي، ورد ماتيتش بقسوة، مدعياً أن الحارس «29 عاماً: أحد أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد»، وارتكب أونانا خطأً فادحاً كان سبباً في تسجيل ليون الهدف الافتتاحي بالمباراة، قبل أن ينقذ ليني يورو وجوشوا زيركزي اليونايتد بتسجليهما هدفين، لتخرج المباراة بالتعادل 2-2 قبل مباراة الإياب في «أولد ترافورد» الخميس المقبل.

هل يحتاج مانشستر يونايتد إلى تغيير الحارس الصيف المقبل؟ وتعاقد مانشستر يونايتد مع أونانا مقابل 50.2 مليون يورو، من إنتر ميلان في عام 2023، بعد موسم رائع مع العملاق الإيطالي، قرر إريك تين هاج تغيير مسار ديفيد دي خيا، لكن صفقة أونانا لم تكتب لها النجاح، واشتهر الحارس ببراعته في لعب الكرة مع إنتر، لكنه ارتكب أخطاء لا تُحصى مع اليونايتد، ما أثار تساؤلات حول مستقبله على المدى البعيد.

ومنذ بداية الموسم الماضي، لم يرتكب أي حارس أخطاء أدت إلى أهداف في شباك أندية الدوري الإنجليزي في جميع المسابقات أكثر من أندريه أونانا (8 أخطاء)، واستقبل الحارس الكاميروني 1.48 هدف في المباراة الواحدة طوال مسيرته مع اليونايتد، مع 138 هدفاً في 94 مباراة فقط.

وكما أشار ماتيتش، فإن سجل أونانا أسوأ بكثير من بعض حراس اليونايتد المشهورين على مر السنين، حيث استقبل دي خيا 1.08 هدف في المباراة الواحدة على مدار أكثر من عقد من الزمان حارساً أساسياً في أولد ترافورد، وفاز الإسباني بجائزة أفضل لاعب في اليونايتد لـ3 مواسم، لكن سجله كان أقل من سجل حارسي المرمى الأسطوريين بيتر شمايكل (0.82 هدف لكل مباراة) وإدوين فان دير سار (0.76 هدف لكل مباراة).